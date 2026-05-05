Ο σεισμολόγος μίλησε και για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του ηφαιστείου στη Σαντορίνη.

Η Σαντορίνη παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ηφαιστειακά τοπία στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια περιοχή με αυξημένο γεωλογικό ενδιαφέρον και πιθανό κίνδυνο. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, το ηφαίστειο του νησιού βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ύπνωσης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα παραμείνει έτσι για πάντα.

Ο ίδιος μιλώντας στα Παραπολιτικά, εξήγησε ότι, όπως ένας οργανισμός που κοιμάται μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει, έτσι και ένα ηφαίστειο είναι φυσικό να επανενεργοποιηθεί σε άγνωστο χρόνο. Για τον λόγο αυτό, η επιστημονική κοινότητα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή παρακολούθηση και μελέτη του, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η συμπεριφορά του και να συγκριθεί με άλλα ενεργά ηφαίστεια διεθνώς.

Παράλληλα, έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το σχέδιο «Τάλως», ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το σχέδιο αυτό προβλέπει συντονισμένες ενέργειες για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, απαιτείται συνεχής επικαιροποίηση με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επαναλαμβάνει την εκτίμησή του ότι ένας ισχυρός σεισμός είναι πιθανό να σημειωθεί τα επόμενα χρόνια, χωρίς όμως να προσδιορίζει ακριβή χρονικό ορίζοντα. Τονίζει ότι η εμπειρία του δεν του επιτρέπει επιπόλαιες προβλέψεις, αλλά αντίθετα επιβάλλει προσεκτική στάση και ρεαλιστική αξιολόγηση των κινδύνων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται όχι μόνο στην πιθανότητα ενός σεισμού, αλλά κυρίως στην ετοιμότητα των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν. Για παράδειγμα, στον Κορινθιακό Κόλπο και στις γύρω πόλεις και οικισμούς, το κρίσιμο ζήτημα είναι κατά πόσο υπάρχουν επαρκή μέτρα προστασίας και σχέδια άμεσης αντίδρασης.

«Έγινε ένας χαμός ως προς το κινδυνολογικό μέρος, δεν άκουσα όμως κανέναν να λέει, υπάρχουν μέτρα προστασίας για τις πόλεις και τους οικισμούς που βρίσκονται γύρω από τον Κορινθιακό. Είναι πάρα πολλές πόλεις και κωμοπόλεις για τις οποίες πρέπει να δούμε πόσο είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό σεισμό όποτε κι αν αυτός γίνει και αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως».