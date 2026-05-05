Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμανη, ο οποίος τίμησε τον προσκεκλημένο του με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.

Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε από τη Βουλή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, τονίζοντας πως αυτή είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στην ιστορική του ομιλία από βήματος της Ολομέλειας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας και ήταν πρώτη από το 1999, τόνισε πως στηρίζει απολύτως τις ειλικρινείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα επισήμανε πως αγωνίζεται αδιαλείπτως για τη θρησκευτική ενότητα και τον ενοποιητικό ρόλο των θρησκειών, ενώ τάχθηκε κατά του φονταμενταλισμού, ο οποίος δεν είναι συμφυής με την πίστη, όπως σημείωσε.

«Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση, ως αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλιών γενναιότητας και αυτοθυσίας», ανέφερε με νόημα.

«Αγωνιζόμεθα αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάδειξη του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ένα ουδόλως συμφυές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μισαλλοδοξίας», υπογράμμισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τη χώρα μας για την «αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλιών και δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου», το οποίο όπως είπε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας.

Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμανη, ο οποίος τίμησε τον προσκεκλημένο του με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη στα «πέρατα του κόσμου και του χρόνου», όπως είπε χαρακτηριστικά, με τη φράση του Αγίου Αυγουστίνου «ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί». ενώ τόνισε πως κρατά ψηλά το λάβαρο της Ορθόδοξης κληρονομίας και αλήθειας με την αξιοσύνη και το ακάματο έργο του.

Απο πλευράς κυβέρνησης υπουργικά έδρανα βρέθηκαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Σοφία Ζαχαράκη και Κώστας Βλάσης, ενώ το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Κουτσούμπας, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως και βουλευτές όλων των κομμάτων.