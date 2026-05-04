Νωρίτερα θα αναρτηθούν τόσο τα προσωρινά όσο και τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κοινωνικός τουρισμός 2026.

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ έληξε ενώ τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται για το πότε θα βγουν τα προσωρινά και τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher διακοπών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το φετινό πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 18 Μαΐου συνεπώς, μέχρι εκείνη την ημέρα θα πρέπει να έχουν γίνει οι ενστάσεις αλλά και να έχουν ανακοινωθεί και τα οριστικά αποτελέσματα.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι το περσινό πρόγραμμα τουρισμού ξεκινήσε 1η Ιουνίου 2025 και τα οριστικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2025.

Άρα και με βάση το περσινό παράδειγμα, όλα δείχνουν ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα 11-15 Μαΐου, λίγες ημέρες δηλαδή πριν την έναρξη του προγράμματος.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή προθεσμία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τα τουριστικά καταλύματα και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 10.05.2026. Όσοι πάροχοι είχαν συμμετάσχει στο προηγούμενο πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα, εφόσον επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos