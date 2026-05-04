Οι κρίσιμες προθεσμίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τους γονείς και για την συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις.,

Στις 2 Ιουνίου στις 14:00 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολή των αιτήσεων εισαγωγής για τους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν από την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων καλούνται να τηρήσουν τις προβλεπόμενες προθεσμίες, καθώς μετά τη λήξη τους δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Τι ισχύει για την εισαγωγή στα Μουσικά Σχολεία

Συνεπώς, για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών/τριών υποβάλλουν από κοινού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής αποκλειστικά και μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών/τριών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/ας. Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να υποβάλουν δια ζώσης ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Μουσικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:

1) Λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/ας.

2) Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.

3) Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ-, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).

4) Βεβαίωση σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του ν.4823/2021 (Α’ 136) (σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί προφορικά). Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι πέντε (05) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι Διευθυντές/ντριες των Μουσικών Σχολείων, αφού προβούν σε έλεγχο των αιτήσεων, τις πρωτοκολλούν αποστέλλοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου στους/στις αιτούντες/αιτούσες.

Τονίζεται ότι, προκειμένου οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες να συμμετέχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων και να έχουν μαζί τους καθ΄ όλη τη διάρκειά τους:

α) Οι άνω των 12 ετών, την αστυνομική ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

β) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία των εξετάσεων το 12ο έτος της ηλικίας τους, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ή το διαβατήριο τους, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι μαθητές/τριες που δεν προσκομίζουν το έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στo Μουσικό Σχολείο, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους.

Η διαδικασία για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Συνεπώς, για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2025-2026 υποβάλλουν από κοινού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) αποκλειστικά και μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών/τριών των Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/ας. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις με κατεύθυνση τον χορό οι γονείς/κηδεμόνες πέραν της αίτησης συμμετοχής αποστέλλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό αντίστοιχα.

Συνεπώς, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να υποβάλουν δια ζώσης ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο πέραν της αίτησης συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις και τα κάτωθι έγγραφα:

1) Λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του/της υποψηφίου/ας.

2) Αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα.

3) Για την κατεύθυνση του χορού:

i. Ιατρική Βεβαίωση Παθολόγου ή Παιδιάτρου,

ii. Ιατρική Βεβαίωση Ορθοπεδικού.

4) Βεβαίωση σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του ν.4823/2021 (Α’ 136) (σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί προφορικά).

5) Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 – και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ -, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021). Οι Διευθυντές/ντριες των Καλλιτεχνικών Σχολείων, αφού προβούν σε έλεγχο των αιτήσεων, τις πρωτοκολλούν αποστέλλοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου στους/στις αιτούντες/αιτούσες.

Τονίζεται ότι, προκειμένου οι υποψήφιοι/ες μαθητές/τριες να συμμετέχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων και να έχουν μαζί τους καθ΄ όλη τη διάρκειά τους:

α) Οι άνω των 12 ετών, την αστυνομική ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

β) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία των εξετάσεων το 12ο έτος της ηλικίας τους, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ή το διαβατήριο τους, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι μαθητές/τριες που δεν προσκομίζουν το έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Καλλιτεχνικό Σχολείο, όπου υπέβαλαν την αίτησή τους

