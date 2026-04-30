Η τελευταία αργία της φετινής σχολικής χρονιάς είναι το καθιερωμένο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θα γιορταστεί την 1η Ιουνίου.

Το καθιερωμένο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις πιο χαρακτηριστικές «ανάσες» ξεκούρασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Η συγκεκριμένη αργία συνδέεται άμεσα με το Πάσχα και τη γιορτή της Πεντηκοστής και «πέφτει» πάντα ημέρα Δευτέρα, δημιουργώντας ένα τριήμερο.

Η ημερομηνία του Αγίου Πνεύματος καθορίζεται από το πότε εορτάζεται το Πάσχα, καθώς τοποθετείται 50 ημέρες μετά την Κυριακή της Ανάστασης και μία ημέρα μετά την Πεντηκοστή. Έτσι, όταν το Πάσχα εορτάζεται νωρίς, όπως συνέβη φέτος, η αργία του Αγίου Πνεύματος «πέφτει» μέσα στη σχολική περίοδο. Αντίθετα, σε χρονιές όπου το Πάσχα «πέφτει» αργά, η αργία ενδεχομένως και να εορταστεί μετά τη λήξη των μαθημάτων, η οποία παραδοσιακά ορίζεται για τις 15 Ιουνίου.

Φέτος, η Πεντηκοστή εορτάζεται στις 31 Μαΐου, γεγονός που σημαίνει ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (1 Ιουνίου) αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα ανάπαυλας πριν από την τελική ευθεία για το κλείσιμο των σχολείων. Μετά την επιστροφή από το τριήμερο, μαθητές και εκπαιδευτικοί εισέρχονται στην πιο απαιτητική φάση της χρονιάς, με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης, τις εξετάσεις και τις διαδικασίες λήξης του σχολικού έτους. Παράλληλα, το συγκεκριμένο τριήμερο έχει και έναν πιο ανεπίσημο, καλοκαιρινό χαρακτήρα, καθώς για πολλούς αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για εξορμήσεις ή ακόμη και το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Σε θρησκευτικό επίπεδο, η Πεντηκοστή τιμά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, πενήντα ημέρες μετά την Ανάσταση και δέκα ημέρες μετά την Ανάληψη. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας, καθώς συνδέεται με την αποκάλυψη της Αγίας Τριάδας, δηλαδή του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής ως φλόγες πάνω από τα κεφάλια των μαθητών, χαρίζοντάς τους φώτιση και δύναμη. Μετά τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος, η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει, με το «λουκέτο» στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να τοποθετείται, όπως κάθε χρόνο, στα μέσα Ιουνίου.

Του χρόνου, επειδή το Πάσχα θα το γιορτάσουμε στις 2 Μαίου η αργία του Αγίου Πνεύματος θα γιορταστεί στις 21 Ιουνίου με τα σχολεία να έχουν ήδη κλείσει για καλοκαίρι.