Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων για την εισαγωγή σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, όσα πρέπει να γνωρίζουν γονείς και κηδεμόνες

Εκκινούν οι διαδικασίες εισαγωγής στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2026–2027. Συγκεκριμένα, οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις 4 Μαΐου 2026 έως τις 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές μεταβολές λόγω της αργία των Αγίου Πνεύματος.

Καλλιτεχνικά Σχολεία

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής κατοικίας του υποψηφίου. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δηλώσουν έως δύο κατευθύνσεις επιλογής. Μαζί με την αίτηση απαιτείται και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, όπως λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ρεύμα, ύδρευση ή τηλεφωνία) ή άλλο επίσημο έγγραφο.

Μουσικά Σχολεία

Αντίστοιχα, για τα Μουσικά Σχολεία, η διαδικασία αιτήσεων αφορά το ίδιο χρονικό διάστημα. Η υποβολή γίνεται στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής κατοικίας του/της υποψηφίου/ας, με την προσκόμιση αποδεικτικού μόνιμης κατοικίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από κοινού από τους γονείς/κηδεμόνες και αφορούν τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για τα ειδικά αυτά σχολεία, τα οποία απαιτούν εξετάσεις ή αξιολόγηση δεξιοτήτων ανά κατεύθυνση.

