Εκκινούν οι διαδικασίες εισαγωγής στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2026–2027. Συγκεκριμένα, οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών καλούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από τις 4 Μαΐου 2026 έως τις 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές μεταβολές λόγω της αργία των Αγίου Πνεύματος.
Καλλιτεχνικά Σχολεία
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής κατοικίας του υποψηφίου. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δηλώσουν έως δύο κατευθύνσεις επιλογής. Μαζί με την αίτηση απαιτείται και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας, όπως λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ρεύμα, ύδρευση ή τηλεφωνία) ή άλλο επίσημο έγγραφο.
Μουσικά Σχολεία
Αντίστοιχα, για τα Μουσικά Σχολεία, η διαδικασία αιτήσεων αφορά το ίδιο χρονικό διάστημα. Η υποβολή γίνεται στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής κατοικίας του/της υποψηφίου/ας, με την προσκόμιση αποδεικτικού μόνιμης κατοικίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από κοινού από τους γονείς/κηδεμόνες και αφορούν τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για τα ειδικά αυτά σχολεία, τα οποία απαιτούν εξετάσεις ή αξιολόγηση δεξιοτήτων ανά κατεύθυνση.
