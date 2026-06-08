Η νέα απόφαση τροποποιεί το ισχύον καθεστώς για την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων και την επιβολή ειδικών προστίμων

Σε αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχων και κυρώσεων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τη δημοσίευση της απόφασης Α.1115 στο ΦΕΚ. Η νέα απόφαση τροποποιεί το ισχύον καθεστώς για την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων και την επιβολή ειδικών προστίμων, ενισχύοντας τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και των παρεμβάσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Βασική αλλαγή αποτελεί η αυστηροποίηση των κυρώσεων σε περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων, καθώς και μη διαβίβασης στοιχείων λιανικών συναλλαγών στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, η επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με αναστολή λειτουργίας για 96 ώρες. Αν διαπιστωθεί νέα υποτροπή μέσα σε διάστημα δύο ετών, το λουκέτο μπορεί να φτάσει τις δέκα ημέρες. Οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ακόμη και όταν η αξία των μη εκδοθέντων ή μη διαβιβασθέντων παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ενισχύει σημαντικά το οπλοστάσιό της απέναντι στις παρεμβάσεις σε φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και στους Παρόχους Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Για επιχειρήσεις που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν ή παραποιούν τα συστήματα αυτά προβλέπεται αναστολή λειτουργίας από δύο έως δώδεκα μήνες. Σε ακόμη σοβαρότερες περιπτώσεις, όπου εμπλέκονται εταιρείες λογισμικού ή τεχνικής υποστήριξης που διευκολύνουν τέτοιες πρακτικές, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες.

Παράδειγμα 1: Κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου σε εστιατόριο διαπιστώνεται ότι δεν εκδόθηκαν τέσσερις αποδείξεις συνολικής αξίας 650 ευρώ. Αν η επιχείρηση έχει ήδη βρεθεί να παρανομεί μέσα στο ίδιο ή το προηγούμενο φορολογικό έτος, μπορεί να της επιβληθεί άμεσα λουκέτο 96 ωρών.

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Παράδειγμα 2: Εταιρεία λιανικής χρησιμοποιεί λογισμικό που αλλοιώνει τα δεδομένα που αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ μέσω φορολογικού μηχανισμού. Εφόσον διαπιστωθεί παραποίηση του συστήματος, η επιχείρηση κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας έως και 12 μήνες, ενώ η εταιρεία που παρείχε το παράνομο λογισμικό μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με λουκέτο έως δύο χρόνια.