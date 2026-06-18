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Το τροχαίο σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί, όταν το όχημα που οδηγούσε η 23χρονη μητέρα εξετράπη της πορείας του.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται ένα βρέφος 4 μηνών, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον επαρχιακό δρόμο Κρανιδίου-Πορτοχελίο, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με το argolika.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί και το κοριτσάκι μεταφέρθηκε συνοδεία περιπολικού στο Θριάσιο Νοσοκομείο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, όπου και διασωληνώθηκε.

Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η μεταδιακομιδή του στο Παίδων.

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Το συμβάν σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 23χρονη μητέρα του βρέφους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε περίφραξη.

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Το βρέφος βρισκόταν σε καθισματάκι, από το οποίο όμως έφυγε κατά την πρόσκρουση.