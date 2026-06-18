Το παιδί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Ένα παιδί 18 μηνών έφυγε από τη ζωή νοσηλευόμενο στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το flamis.gr, το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου συνέχισε να νοσηλεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το νήπιο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, σκορπίζοντας οδύνη στην οικογένειά του και σε όσους παρακολουθούσαν την πορεία της υγείας του.