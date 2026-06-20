Ένα παλιό smartphone Android μπορεί να αξιοποιηθεί ως αυτοσχέδιος ενισχυτής Wi-Fi, προσφέροντας καλύτερη κάλυψη στο σπίτι χωρίς την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Αν έχετε ένα παλιό τηλέφωνο Android που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, αντί να το αφήσετε να μένει ανενεργό μπορείτε να του δώσετε μια δεύτερη «ζωή» μετατρέποντάς το σε έναν απλό ενισχυτή Wi-Fi για το σπίτι.

Η ιδέα είναι απλή, αφού το τηλέφωνο συνδέεται στο υπάρχον ασύρματο δίκτυο και στη συνέχεια λειτουργεί ως σημείο αναμετάδοσης σήματος, δημιουργώντας ένα νέο hotspot που βοηθά στην κάλυψη περιοχών όπου το Wi-Fi είναι ασθενές ή ανύπαρκτ, όπως αναφέρει το pcworld.

Η διαδικασία εγκατάστασης

Η ρύθμιση δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Αρχικά, το παλιό smartphone συνδέεται κανονικά στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi. Στη συνέχεια, μέσα από τις ρυθμίσεις συσκευής, ο χρήστης ενεργοποιεί τη λειτουργία Hotspot ή Tethering, η οποία συνήθως βρίσκεται στις επιλογές δικτύου ή internet.

Αφού ενεργοποιηθεί, το τηλέφωνο δημιουργεί ένα νέο ασύρματο δίκτυο, στο οποίο μπορούν να συνδεθούν άλλες συσκευές, όπως laptop, tablet ή δεύτερο κινητό.

Για να λειτουργήσει σωστά, το τηλέφωνο πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου λαμβάνει ήδη ισχυρό σήμα από τον router, ιδανικά ανάμεσα στον δρομολογητή και την περιοχή με το αδύναμο Wi-Fi. Εξίσου σημαντικό είναι να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένο σε φορτιστή, καθώς η λειτουργία hotspot καταναλώνει γρήγορα την μπαταρία.

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Παρότι πρόκειται για μια οικονομική και εύκολη λύση, δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα επαγγελματικό σύστημα επέκτασης δικτύου ή ένα mesh Wi-Fi. Δεν αυξάνει την ταχύτητα του internet, αλλά βοηθά κυρίως στην εξάλειψη των «νεκρών ζωνών» μέσα στο σπίτι.

Ένα παλιό smartphone που θα έμενε αχρησιμοποίητο μπορεί έτσι να μετατραπεί σε ένα απλό εργαλείο βελτίωσης της οικιακής συνδεσιμότητας, προσφέροντας μια πρακτική και οικονομική λύση για καλύτερη κάλυψη Wi-Fi χωρίς επιπλέον κόστος.