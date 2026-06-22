Οι επαναληπτικοί έλεγχοι του ΠΑΚΟΕ για παραλίες από τον Πειραιά έως και την Ανάβυσσο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν πιο έντονη την επιθυμία για απόδραση σε παραλία όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, αλλά και τις καθημερινές. Πού είναι όμως ασφαλές το κολύμπι από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο για τους τυχερούς που μπορούν να κάνουν πράξη μια τέτοια επιθυμία για βουτιά;

Συνολικά 624 παραλίες της Ελλάδας βραβεύθηκαν φέτος με Γαλάζια Σημαία, από τις οποίες οι 17 βρίσκονται στην Αττική. Τώρα, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των επαναληπτικών δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε στις 15 Ιουνίου σε 21 σημεία της παραλιακής ζώνης από τον Πειραιά έως την Ανάβυσσο.

Παραλίες: 10 σημεία χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα

Από τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών προσδιορισμών, 11 σημεία κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση (δηλαδή το 52,4%), αλλά 10 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα (47,6%).

Οι αξιολογήσεις βασίστηκαν στους μικροβιακούς δείκτες Escherichia coli (E. coli) και εντερόκοκκων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, σημειώνει το ΠΑΚΟΕ.

Οι σημαντικότερες μικροβιακές επιβαρύνσεις των μετρήσεων καταγράφηκαν στον Πειραιά και το Παλαιό Φάληρο. Ακατάλληλα κρίθηκαν και τα τέσσερα πρώτα σημεία δειγματοληψίας, δηλαδή τρεις θέσεις στην Πειραϊκή - Ακτή Θεμιστοκλέους και Φρεατίδα και η παραλία Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο. Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις E. coli καταγράφηκαν στις περιοχές της Πειραϊκής, γεγονός που υποδηλώνει συνεχιζόμενη επιβάρυνση της παράκτιας ζώνης, υπογραμμίζει το Κέντρο.

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Από την άλλη, οι παραλίες Μπάτη, Εδέμ, Αλίμου, Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρκιζας παρουσίασαν συγκεντρώσεις μικροβιακού φορτίου σημαντικά χαμηλότερες από τα θεσμοθετημένα όρια. Ξεχώρισαν οι παραλίες Okeanida Beach στη Βουλιαγμένη και Μικρό Καβούρι, όπου καταγράφηκαν εξαιρετικά χαμηλές τιμές τόσο σε E. coli όσο και σε εντερόκοκκους, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή ποιότητα των νερών κολύμβησης στην περιοχή, τονίζει το ΠΑΚΟΕ.

Μικτή είναι η εικόνα στη συνέχεια. Η παραλία Λουμβάρδας στον δήμο Κρωπίας κρίθηκε ακατάλληλη λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων E. coli. Αντίθετα, ο Άγιος Νικόλαος και η Δυτική Παραλία Λαγονησίου εμφανίζονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων και χαρακτηρίζονται κατάλληλες για κολύμβηση.

Στην Ανάβυσσο και την Παλαιά Φώκαια, ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν πέντε συνεχόμενα σημεία δειγματοληψίας, συμπεριλαμβανομένων δύο θέσεων στην παραλία Αναβύσσου και τριών θέσεων στην παραλία Παλαιάς Φώκαιας. Οι υψηλές συγκεντρώσεις E. coli που καταγράφηκαν στις συγκεκριμένες θέσεις υποδεικνύουν ότι η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ποιότητας υδάτων, παρότι οι τιμές των εντερόκοκκων παρέμειναν σε αρκετές περιπτώσεις χαμηλές, επισημαίνει το ΠΑΚΟΕ.

«Συνολικά, οι επαναληπτικές μετρήσεις του Ιουνίου δείχνουν ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει ικανοποιητική στις περισσότερες οργανωμένες παραλίες των νοτίων προαστίων, από τον Άλιμο έως τη Βάρκιζα. Ωστόσο, οι καταγραφές στην Πειραϊκή, στο Παλαιό Φάληρο, στη Λουμβάρδα και κυρίως στην περιοχή της Αναβύσσου και της Παλαιάς Φώκαιας καταδεικνύουν την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και εντατικοποίησης των ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος», καταλήγει το Κέντρο.

Παραλίες: Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών