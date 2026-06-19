Πολύ κοντά στην παραλία Σχοινιά του Μαραθώνα, εντοπίζεται μία βραχώδης έκταση που προσφέρεται για βουτιές σε καθαρά, καταγάλανα νερά. Μία παραλία ιδανική για όσους επιλέγουν την «άγρια» φυσική ομορφιά και την απομόνωση.

Η παραλία Σχοινιάς αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ακτογραμμές της Αττικής με πλούσια αμμουδιά, μεγάλη έκταση και ένα πευκόδασος που δημιουργεί φυσική σκιά καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι σε κοντινή απόσταση από το σημείο, απλώνεται μία «μυστική» παραλία, ιδανική για όσους αναζητούν την απομόνωση.

Ο λόγος για την παραλία Δικαστικά του Μαραθώνα που βρίσκεται ανάμεσα στο Σχοινιά και το Γραμματικό και απέχει σχεδόν 55 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας οδικώς.

Τα Δικαστικά, πήραν το όνομά τους από τον ομώνυμο οικισμό δικαστών και εισαγγελέων στον Σχοινιά.

Η «άγρια» ομορφιά της παραλία Δικαστικά

Η παραλία Δικαστικά δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό, ούτε έχει πολλούς επισκέπτες καθώς αποτελείται αποκλειστικά από μία βραχώδη έκταση που προσδίδει μία διαφορετική εικόνα.

Εδώ οι επισκέπτες δεν θα βρουν ούτε αμμουδιά, ούτε παραλία με την κλασική έννοια, αλλά το κατάλληλο σημείο για βουτιές από βράχια στα καθαρά βαθιά νερά της περιοχής, γεγονός που καθιστά το μέρος ιδανικό προορισμό για ζευγάρια και παρέες που αγαπούν την αδρεναλίνη.

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Η πρόσβαση στο νερό γίνεται κατευθείαν από τα βράχια και δεν υπάρχει σημείο για να τοποθετήσετε την ομπρέλα σας, ωστόσο υπάρχει άπλετος χώρος για πετσέτες σε ένα περιβάλλον που σας κάνει να ξεχνάτε ότι βρίσκεστε στην Αττική.

Για να φτάσετε στην παραλία θα χρειαστεί να οδηγήσετε μέσα στον οικισμό και στην συνέχεια να περπατήσετε μέχρι την θάλασσα, ενώ θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για μονοήμερη εκδρομή στη φύση.

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Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η παραλία Σχοινιάς, το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, ταβέρνες και καφέ στην περιοχή του Μαραθώνα, που προσφέρουν όλα τα απαραίτητα αμέσως μετά την απόδραση πλάι στο κύμα.

Τα Δικαστικά, είναι μία παραλία για όσους αναζητούν καθαρά νερά για βουτιές και ηρεμία, ενώ δεν είναι ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν αμμουδιά και οργανωμένες ακτές.