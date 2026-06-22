Από Σεπτέμβριο το νέο κόμμα του Μεσσήνιου, τι τον «συμβουλεύει» ο Σερραίος.

Δεν είχε -και δεν θα έχει- αποτελέσματα η προσπάθεια του Μαξίμου να χωρίσει τον Κώστα Καραμανλή από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Το μέτωπο είναι ενιαίο» εκτιμούν «γαλάζια» στελέχη που κινούνται στο συγκεκριμένο χώρο με στόχο την απαλλαγή της Νέας Δημοκρατίας από την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη του Κωστή Χατζηδάκη, αντιπροέδρου της κυβέρνησης, την περασμένη εβδομάδα στο γραφείο του Κώστα Καραμανλή δεν έφερε αποτελέσματα, όπως αποτελέσματα δεν έφεραν και οι επαφές άλλων υπουργών με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και επί πολλά χρόνια αρχηγός της και πρωθυπουργός δεν πρόκειται βεβαίως δημοσίως να καταφερθεί εναντίον του κόμματος. Δεν πρόκειται όμως σε καμία περίπτωση να το στηρίξει, ενώ στους πολιτικούς του φίλους που θα τον ενημερώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν τη ΝΔ και θα τον ρωτούν τι θα πράξουν θα τους συμβουλεύει να ψηφίσουν το κόμμα Σαμαρά. Ενδιαφέρον έχει μάλιστα αν «καραμανλικά» στελέχη θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού. Σύμφωνα δε με πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει η στήλη, ο Κώστας Καραμανλής εκτιμά ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του λίγο πριν τις εκλογές. Όλα, πάντως, δείχνουν πως η ίδρυση του νέου κόμματος θα ανακοινωθεί αρχές φθινοπώρου χωρίς όμως η οριστική απόφαση να έχει ληφθεί. Ο ίδιος ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός άλλωστε συνεχίζει να ασχολείται καθημερινά με τα ψηφοδέλτια που θα κατεβάσει και παρά τα όσα περί του αντιθέτου διαρρέουν από το Μαξίμου υποψήφιοι θα είναι και σημαντικά «γαλάζια» κοινωνικά στελέχη.

Το Μαξίμου πάντως φέρεται χολωμένο για την αναφορά του Κώστα Καραμανλή από την τελευταία ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και με την οποία άφηνε σαφείς αιχμές κατά του ιδίου του πρωθυπουργού. Η συμβουλή του προς τους αποφοιτήσαντες του Κολεγίου όπου μιλούσε «να έχετε το νου σας σε αυτούς που αγαπούν τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία» εκλήφθηκε ως ευθεία αιχμή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως άλλωστε και ήταν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Μαξίμου ετοιμάζει σκληρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά, κυρίως με διαρροές και απαξιωτικά δημοσιεύματα, καθώς το νέο κόμμα εκτιμάται ότι θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία πιο κοντά στο 25% παρά στο 30% που είναι ο πραγματικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει σε καμιά περίπτωση και ο πρώτος που το γνωρίζει αυτό είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός.