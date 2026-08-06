Το πλοίο της Seajets εκτελούσε δρομολόγιο από τη Θήρα προς το Ηράκλειο.

Προληπτικά με τρεις μηχανές κατέπλευσε στο λιμάνι του Ηρακλείου το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο της Seajets «Champions League Jet 2», μετά την ένδειξη δυσλειτουργίας που παρουσιάστηκε σε μία από τις τέσσερις κύριες μηχανές του κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου από τη Θήρα προς το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο συνέχισε την πορεία του με μειωμένη ταχύτητα και χωρίς να απαιτηθεί συνδρομή από άλλα μέσα, προσεγγίζοντας με ασφάλεια το λιμάνι του Ηρακλείου.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 1.123 επιβάτες, 50 επιβατικά οχήματα, 11 δίκυκλα και 45 μέλη πληρώματος.

Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ. Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του συμβάντος και τον έλεγχο της αξιοπλοΐας του πλοίου.