Με επιχείρηση οκτώ πυροσβεστών η διάσωσή της.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη Σαμοθράκη, όταν μια 15χρονη τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα. Η ανήλικη, που έφερε τραύματα στο κεφάλι, κατάφερε να επικοινωνήσει η ίδια με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Μέσω του συστήματος γεωεντοπισμού, πραγματοποιήθηκε ο ακριβής εντοπισμός της θέσης της και ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης. Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την τραυματισμένη 15χρονη, να την τοποθετήσουν σε φορείο και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο. Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί για ιατρική φροντίδα.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085337783904645449}