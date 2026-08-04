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Ο τραυματίας είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων.

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τρίτη (04/08) ο 77χρονος βαριά εγκαυματίας, ο οποίος είχε τραυματιστεί από την έκρηξη και τη φωτιά σε βιοτεχνία στην περιοχή των Λιβαδιών στα Χανιά στις 23 Ιουλίου.

Ο ηλικιωμένος είχε μεταφθερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και παρέμεινε διασωληνωμένος μέχρι τις 29 Ιουλίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο 77χρονος νοσηλεύτηκε για έξι μέρες στη ΜΕΘ 1 και ΜΕΘ 2 του ΚΑΤ, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Το χρονικό της έκρηξης

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 23/07, σε βιοτεχνία επισκευής πολυεστερικών σκαφών.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά, με 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

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Ο άτυχος 77χρονος, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, βρισκόταν μόνος του στο σημείο.

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