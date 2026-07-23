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Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/07) σε εργοστάσιο στα Λιβάδια Χανίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά, με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο τραυματίας φέρει εγκαύματα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για άλλα άτομα στον χώρο κατά την έκρηξη. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι σε διπλανή απόσταση υπάρχουν σπίτια δεν σημειώθηκαν ζημιές.

Η επιχείρηση που συνέβη το περιστατικό δραστηριοποιείται στην επισκευή πολυεστερικών σκαφών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

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