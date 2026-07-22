Το Ισλαμαμπάντ ζητά τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Στήριξης Διμερούς Σταθεροποίησης Συναλλαγματικών Ισοτιμιών μεταξύ ΗΠΑ και Πακιστάν με διάρκεια έως και 5 χρόνια, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters.

Το Πακιστάν ζητά από τις ΗΠΑ μια οικονομική διευκόλυνση ύψους 10 δισ. δολαρίων για την προσφορά του στις διαπραγματευτικές συνομιλίες με το Ιράν.

Σύμφωνα με δύο πηγές, που επικαλείται στο αποκλειστικό του ρεπορτάζ το Reuters, αν αυτή η διευκόλυνση, με σκοπό τη σταθεροποίηση του συναλλάγματος για το Πακιστάν, εγκριθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για την οικονομία της χώρας που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Το αίτημα για τη «χρηματοδότηση» υπέβαλε σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο υπουργός Οικονομίας της χώρας, Muhammad Aurangzeb σε επιστολή που παρέδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Σκοτ Μπέσεντ, την Τρίτη, ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Η επιστολή του Πακιστάν

Στην επιστολή, το Ισλαμαμπάντ ζήτησε τη δημιουργία ενός Μηχανισμού Στήριξης Διμερούς Σταθεροποίησης Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ύψους 10 δισ. δολάρια μεταξύ ΗΠΑ και Πακιστάν με διάρκεια έως και 5 χρόνια. Ο μηχανισμός αυτός, αν προκύψει συμφωνία, θα ενισχύσει τα συναλλαγματικά αποθέματα του Πακιστάν, θα ελαφρύνει την πίεση στη ρουπία και θα μειώσει την εξάρτηση από πολυμερή χρηματοδότηση, ακόμη και όταν το Ισλαμαμπάντ εφαρμόζει αυστηρότερες δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΝΤ. Καμία πλευρά δεν έχει σχολιάσει ακόμα το δημοσίευμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αμερικανό ΥΠΟΙΚ,ο Πακιστανός ομόλογός του αναφέρθηκε στην ευαλωτότητα της οικονομίας της χώρας λόγω των περιφερειακών γεωπολιτικών εξελίξεων, ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο χωρίς να κάνει ωστόσο αναφορά στο αίτημα για τα χρήματα.

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«Ο υπουργός Aurangzeb ζήτησε περισσότερη στήριξη από τις ΗΠΑ για την εμπορική δύναμη του Πακιστάν προς τις αγορές, υποστηριζόμενη από βελτιωμένη πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, υψηλότερα συναλλαγματικά αποθέματα και βελτιωμένες αξιολογήσεις κρατικής πιστοληπτικής ικανότητας», ανέφερε η δήλωση προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, προώθηση μεγαλύτερων αμερικανικών επενδύσεων και προώθηση στρατηγικών έργων.

Υπό καθεστώς ΔΝΤ το Πακιστάν

Το Πακιστάν παραμένει υπό το καθεστώς του ΔΝΤ με δάνειο ύψους 7 δισ. δολαρίων. Το ΔΝΤ έχει απαιτήσει πολιτικά αντιδημοφιλείς αυξήσεις φόρων, περιορισμό των δαπανών και μεταρρυθμίσεις.

Ανάλογοι μηχανισμοί στήριξης είναι σπάνιοι από το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ καθώς διαφέρουν από τις μόνιμες γραμμές ανταλλαγής που έχει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ με ορισμένες μεγάλες κεντρικές τράπεζες και λειτουργούν ως διεθνής γραμμή προσφοράς (αμερικανικών δολαρίων) για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το πακέτο που δόθηκε στην Αργεντινή το 2025 ήταν η πρώτη νέα διευκόλυνση σταθεροποίησης συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ ξένων κυβερνήσεων από την Ουρουγουάη το 2002, εκτός από τη μακροχρόνια γραμμή ανταλλαγής με το Μεξικό, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940, που πλέον ανέρχεται στα 9 δισ. δολάρια.

Το Πακιστάν οριακά απέφυγε την προσφυγή στο ΔΝΤ το 2023 με συμφωνία 3 δισ. δολ. και αργότερα διασφάλισε την επέκτασή του στα 7 δισ. δολάρια, μαζί με την χορήγηση ξεχωριστού δανείου ύψους 1,3 δισ. δολάρια για την αναδόμηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του στην κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές. Αλλά τα αποθεματικά του εξαρτώνται ακόμα από την επίσημη ενίσχυση, τις ανακατατάξεις και τις καταθέσεις από την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία.

Αυτό όλο αφήνει το Ισλαμαμπάντ εκτεθειμένο σε μεταβολές στη διμερή στήριξη και τις καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις του ΔΝΤ. Η ευαλωτότητα αυτή έγινε ξεκάθαρη τον περασμένο Απρίλιο, όταν το Πακιστάν πλήρωσε εκ νέου σχεδόν 3,5 δισ. δολάρια, το ένα πέμπτο των αποθεμάτων του δηλαδή, στα ΗΑΕ με την Σαουδική Αραβία να παρέχει με νέα στήριξή της τάξης των 3 δισ. δολάρια.

Η κεντρική τράπεζα του Πακιστάν δήλωσε τον Ιανουάριο πως τα αποθεματικά θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο ρεκόρ του 2021, φτάνοντας τα 20 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2026.

Ξαναχτίζοντας σχέσεις με τις ΗΠΑ

Εν μέσω όλης της αναταραχής, ο οίκος αξιολόγησης Fitch εστίασε την προσοχή του και προειδοποίησε πως το αυξημένο κόστος στην ενέργεια και οι πιθανές αναταραχές στις προμήθειες θα μπορούσαν να μειώσουν δραματικά τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας.

Οι ξένες επενδύσεις στο Πακιστάν παραμένουν σχεδόν ισχνές, και βασικό εμπόδιο αποτελούν οι εξωγενείς κρίσεις, η πολιτική αστάθεια, οι κίνδυνοι σε επίπεδο ασφάλειας, οι περιορισμοί επαναπατρισμού των κερδών του παρελθόντος και η στενή εξαγωγική βάση, την ώρα που η πιστοληπτική ικανότητα του Πακιστάν παραμένει χαμηλά, με υψηλό κόστος δανεισμού και περιορισμένη αγοραστική πρόσβαση.

Το Πακιστάν θέλησε να χρησιμοποιήσει τους δεσμούς που έχει αναπτύξει με τη διοίκηση Τραμπ για να διευθετήσει ορισμένα από τα ζητήματα αυτά, με οικονομική συνεργασία που μέχρι στιγμής έχει καλύψει τα κρυπτονομίσματα, τα ακίνητα και την εξόρυξη.

Το Πακιστάν υπέγραψε συμφωνία για stablecoin δηλαδή τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρείες ως tokens για διασυνοριακές πληρωμές με μια θυγατρική της World Liberty Financial, της κύριας επιχείρησης κρυπτονομισμάτων της οικογένειας του Ντόναλντ Τραμπ.

Έχει επίσης επιδιώξει ένα μνημόνιο συμφωνίας για την ανακατασκευή του κλειστού ξενοδοχείου Roosevelt Hotel στη Νέα Υόρκη, ιδιοκτησίας της Pakistan International Airlines, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, και προσέλκυσε αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα της εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένης της Reko Diq, όπου η αμερικανική τράπεζα εισαγωγών - εξαγωγών ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 1,25 δισ. δολαρίων.

Με πληροφορίες του Reuters