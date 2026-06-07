Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν θεωρείται πως έχει εξαιρετικά στενή σχέση με την Τεχεράνη, για αυτό την έχει επισκεφθεί επανειλημμένα στο πλαίσιο της μεσολαβητικής προσπάθειας του Ισλαμαμπάντ.

Ο πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι μετέβη χθες Σάββατο στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στον διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με φόντο τις νέες σποραδικές εχθροπραξίες αυτής της εβδομάδας.

Πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση και στον στρατό ανέφεραν ότι προγραμματίζονταν συναντήσεις του με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το ιρανικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB ανέφερε το βράδυ πως ο κ. Νάκβι προγραμματιζόταν να δει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, αναμενόταν να επιδώσει μήνυμα του ισχυρού επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ στον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νάκβι θεωρείται πως έχει εξαιρετικά στενή σχέση με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Μουνίρ κι έχει επισκεφθεί επανειλημμένα την Τεχεράνη στο πλαίσιο της μεσολαβητικής προσπάθειας του Ισλαμαμπάντ.

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Εξάλλου την Πέμπτη και προχθές Παρασκευή ο κ. Νάκβι συναντήθηκε με τον ιρανό ομόλογό του Εσκαντάρ Μομενί στο Κιργιστάν, στο περιθώριο συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ).

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε σποραδικές εχθροπραξίες τις τελευταίες εβδομάδες, παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε τεθεί σε ισχύ την 8η Απριλίου, έπειτα από χονδρικά έναν μήνα πολέμου στη Μέση Ανατολή που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου και παρά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις.