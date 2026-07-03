Η εταιρεία καλεί όσους έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες κονσέρβες να μην τις χορηγήσουν στα κατοικίδιά τους και να επικοινωνήσουν για αντικατάσταση του προϊόντος.

Η Mars Petcare US ανακοίνωσε την εθελοντική ανάκληση δύο παρτίδων της υγρής σκυλοτροφής PEDIGREE® Can High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor (13.2 oz), καθώς ενδέχεται να περιέχουν αιχμηρά μεταλλικά και πλαστικά ξένα σώματα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοικίδιων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν αρχικά αποσυρθεί από την κυκλοφορία και προορίζονταν για καταστροφή, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι διοχετεύθηκαν παράνομα στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα ξένα αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στους σκύλους, όπως πνιγμό, τραυματισμούς στο πεπτικό σύστημα ή εντερική απόφραξη. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία αναφέρει ότι δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά τραυματισμού ή ασθένειας που να σχετίζονται με την ανάκληση.

Ποιες παρτίδες ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τις παρακάτω παρτίδες:

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PEDIGREE® Can High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor 13.2oz

Lot: 613C3KKCFC

Lot: 613C1KKCFC

Η Mars διευκρινίζει ότι κανένα άλλο προϊόν της σειράς PEDIGREE ή της Mars Petcare US δεν επηρεάζεται.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει προϊόν από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να μην το χορηγήσουν στα κατοικίδιά τους και να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που κάποιος σκύλος έχει ήδη καταναλώσει τη συγκεκριμένη τροφή και εμφανίσει συμπτώματα ή υπάρχει ανησυχία για την υγεία του, συνιστάται άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές για να διαπιστωθεί πώς οι συγκεκριμένες παρτίδες κατέληξαν παράνομα στην αγορά.