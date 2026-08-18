Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League.

Χωρίς τέρμα έληξε το ματς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας στην πρώτη αναμέτρηση για τα πλέι οφ του Champions League, παρά τους στόχους των κιτρινόμαυρων για προβάδισμα.

Ο αγώνας έληξε χωρίς σημαντικές φάσεις και πλέον όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 22:00 για την πρόκριση στη League Phase.

{https://x.com/AEK_FC_OFFICIAL/status/2089817137300877399}

Μόνη σηματική στιγμή για την ΑΕΚ το δοκάρι του Λούκα Γιόβιτς στο 20ό λεπτό της αναμέτρησης.

Οι παίκτες της ΑΕΚ με τη λήξη του αγώνα ευχαρίστησαν τους σχεδόν 2.000 φιλάθλους της ομάδας που ταξίδεψαν μέχρι την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας για να εμψυχώσουν την ομάδα τους.