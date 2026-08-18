Η Ένωση αντιμετωπίζει απόψε τη Λέφσκι Σόφιας, στον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League.

Η δράση ανεβάζει στροφές στη Superbet, με Super αποδόσεις* και ειδικές αγορές για μία ημέρα γεμάτη σημαντικές αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ δίνει στη Σόφια μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές μάχες της σεζόν, ενώ στην Ελλάδα το ενδιαφέρον βρίσκεται στα Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά και δείχνει από την αρχή ότι θα είναι αμφίρροπη. Πάμε όμως στα ματς.

Λέφσκι – ΑΕΚ: Δύο παιχνίδια μακριά από τη League Phase

Η ώρα της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πρόκλησης της σεζόν έφτασε για την ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει απόψε τη Λέφσκι Σόφιας, στον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League, γνωρίζοντας ότι μόλις δύο αναμετρήσεις τη χωρίζουν από την επιστροφή στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018/19.

Απέναντι σε μία ομάδα με αγωνιστικό ρυθμό και αυτοπεποίθηση, η ΑΕΚ καλείται να δείξει χαρακτήρα και να βάλει από τη Σόφια τις βάσεις για την πρόκριση, πριν από τη μεγάλη ρεβάνς της Αθήνας.

Η εμπειρία του Πέτρου Μάνταλου, η δημιουργία των Λόβρο Μάγερ και Ραζβάν Μαρίν, η ταχύτητα του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ και φυσικά η παρουσία του Λούκα Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης δίνουν στην Ένωση ποιότητα και πολλές διαφορετικές λύσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Όλοι τους βρίσκονται στην επίσημη ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τις αναμετρήσεις με τη Λέφσκι.

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Ενισχυμένες αποδόσεις* για το Λέφσκι – ΑΕΚ!

Και επειδή μία τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά αξίζει κάτι παραπάνω, στη Superbet το Λέφσκι – ΑΕΚ συνοδεύεται από ενισχυμένες αποδόσεις*.

Ο Λούκα Γιόβιτς να έχει Over 0.5 σουτ στην εστία και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά επίσης Over 0.5 σουτ στην εστία προσφέρονται σε ενισχυμένη απόδοση 3.40, από 2.60.

Για όσους περιμένουν μία αναμέτρηση με επιθετικό ρυθμό, η επιλογή κάθε ομάδα να εκτελέσει Over 2.5 κόρνερ και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες ενισχύεται από 3.10 σε 3.45.

Οι επιλογές συνεχίζονται με τον Μπαρναμπάς Βάργκα να έχει Over 2.5 σουτ και την ΑΕΚ να παίρνει τη νίκη, σε ενισχυμένη απόδοση 3.85, από 3.50.

Τέλος, το Over 1.5 γκολ στην αναμέτρηση σε συνδυασμό με Over 1.5 κάρτες για κάθε ομάδα προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 3.50, από 3.20.

Superbet Κύπελλο Ελλάδας: 90 λεπτά για την πρόκριση

Και η δράση δεν σταματά στην Ευρώπη.

Το Superbet Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται με τον 2ο προκριματικό γύρο και δύο αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα. Οι αγώνες είναι νοκ άουτ και οι ομάδες που θα επικρατήσουν εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο στο Περιστέρι, με τους γηπεδούχους να θέλουν να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί και τους φιλοξενούμενους να κυνηγούν τη μεγάλη έκπληξη στην επιστροφή τους στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Την ίδια ημέρα, Λεβαδειακός και Asteras συναντιούνται σε μία μονομαχία δύο ομάδων της μεγάλης κατηγορίας, με την πρόκριση να κρίνεται σε ένα και μόνο παιχνίδι. Το πρόσφατο παρελθόν τους προμηνύει ακόμη μία δυνατή μάχη, καθώς ο Λεβαδειακός παραμένει αήττητος στις τρεις τελευταίες μεταξύ τους συναντήσεις.

Από τη μεγάλη ευρωπαϊκή αποστολή της ΑΕΚ μέχρι τις νοκ άουτ μάχες του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η σημερινή ημέρα έχει ποδόσφαιρο από νωρίς μέχρι αργά.

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