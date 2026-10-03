Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα έχει ξεκινήσει – Πότε θα γυρίσουν οι δείκτες και πότε θα ανατείλει και θα δύσει ο ήλιος.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, καθώς για ακόμη μία χρονιά θα χρειαστεί να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω.

Η αλλαγή ώρας πραγματοποιείται κάθε χρόνο το φθινόπωρο και σηματοδοτεί το τέλος της θερινής ώρας, όπως αναφέρει και το democratandchronicle. Για το 2026, η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου.

Εκείνη την ημέρα, όταν το ρολόι δείξει 04:00, θα πρέπει να μετακινηθεί μία ώρα πίσω, στις 03:00.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα επιστρέφει από τη θερινή στη χειμερινή ώρα.

Μία ώρα πίσω τα ξημερώματα της Κυριακής

Η αλλαγή της ώρας γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να επηρεάζει όσο το δυνατόν λιγότερο την καθημερινότητα.

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Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η ημέρα της Κυριακής θα έχει μία επιπλέον ώρα. Όσοι, για παράδειγμα, κοιμηθούν στις 00:00 και ξυπνήσουν στις 08:00, θα έχουν κοιμηθεί θεωρητικά μία ώρα περισσότερο, καθώς οι δείκτες θα έχουν μετακινηθεί προς τα πίσω.

Το βασικό αποτέλεσμα, ωστόσο, θα γίνει περισσότερο αισθητό τις επόμενες ημέρες, καθώς το φως της ημέρας θα μετατοπιστεί περισσότερο προς τις πρωινές ώρες.

Έτσι, θα ξημερώνει νωρίτερα, αλλά αντίστοιχα θα νυχτώνει νωρίτερα.

Γιατί αλλάζουμε την ώρα

Η εναλλαγή θερινής και χειμερινής ώρας εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η λογική της θερινής ώρας είναι η καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου φυσικού φωτός κατά τους μήνες του καλοκαιριού. Την άνοιξη τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά, ενώ το φθινόπωρο επιστρέφουν στην κανονική, χειμερινή ώρα.

Η αλλαγή, επομένως, δεν αυξάνει ούτε μειώνει τη συνολική διάρκεια της ημέρας. Η διάρκεια του ηλιακού φωτός παραμένει ίδια, αλλά αλλάζει η ώρα κατά την οποία αυτό γίνεται διαθέσιμο στην καθημερινότητα.

Πότε ξεκινά ξανά η θερινή ώρα

Με βάση το ισχύον σύστημα, η επιστροφή στη θερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 28 Μαρτίου 2026, όταν τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

Η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν το σύστημα, συνεχίζει προς το παρόν να ακολουθεί την εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας.

Θα καταργηθεί η αλλαγή ώρας;

Η κατάργηση της αλλαγής ώρας έχει συζητηθεί εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει στο παρελθόν την κατάργηση της εποχικής αλλαγής ώρας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ταχθεί υπέρ της κατάργησης των αλλαγών. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία για το ποια ώρα θα διατηρηθεί μόνιμα.

Ως αποτέλεσμα, η αλλαγή ώρας εξακολουθεί να εφαρμόζεται κανονικά και στην Ελλάδα.

Μέχρι να υπάρξει διαφορετική ευρωπαϊκή απόφαση και αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου, τα ρολόγια θα συνεχίσουν να μετακινούνται δύο φορές τον χρόνο.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα σημαίνει ότι το απόγευμα θα σκοτεινιάζει νωρίτερα. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όσο πλησιάζουμε προς τον Δεκέμβριο, όταν οι ημέρες μικραίνουν λόγω της εποχής.

Από την άλλη πλευρά, το πρωί θα υπάρχει περισσότερο φυσικό φως νωρίτερα.

Η αλλαγή δεν επηρεάζει τη συνολική διάρκεια της ημέρας. Αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται το φως της ημέρας σε σχέση με την ώρα που δείχνουν τα ρολόγια.

Για παράδειγμα, μια ανατολή που με τη θερινή ώρα μπορεί να πραγματοποιείται αργότερα σύμφωνα με το ρολόι, μετά την επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα εμφανίζεται μία ώρα νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για τη δύση του ηλίου, η οποία θα πραγματοποιείται νωρίτερα σύμφωνα με την ώρα του ρολογιού.

Η αλλαγή ώρας με μια ματιά

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026: Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω.

04:00 → 03:00: Η επίσημη ώρα μετακινείται μία ώρα προς τα πίσω.

Κερδίζουμε: Μία ώρα ύπνου τη συγκεκριμένη νύχτα.

Από εκεί και μετά: Ανατολή νωρίτερα και δύση νωρίτερα.

Κυριακή 28 Μαρτίου 2027: Με βάση το ισχύον σύστημα, τα ρολόγια θα μετακινηθούν ξανά μία ώρα μπροστά, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη θερινή ώρα.

Μέχρι να αλλάξει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, λοιπόν, η διαδικασία παραμένει η ίδια: κάθε φθινόπωρο μία ώρα πίσω και κάθε άνοιξη μία ώρα μπροστά.