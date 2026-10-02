Μία σπαρακτική ανάρτηση έκανε η Μαρία Μαζωνάκη στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media έκανε η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, λίγες εβδομάδες μετά από τον αιφνίδιο θάνατο του καλλιτέχνη.

Η Μαρία Μαζωνάκη, έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά από τον χαμό του αδερφού της, δημοσιεύοντας ένα μαύρο φόντο, το οποίο και συνόδευσε με το τραγούδι «Για που το ‘βαλες, καρδιά μου», του Ορφέα Περίδη.

Η λεζάντα της ήταν λιτή, προσθέτοντας μία μαύρη καρδιά.

{https://www.instagram.com/p/DeADTxcCPk5/?hl=el}

Στις 22 Σεπτεμβρίου, μόλις δεκατρείς ημέρες από την απώλεια του αδερφού της, η Μαρία Μαζωνάκη είχε μιλήσει τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέροντας:

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«Είμαι μουδιασμένη. Δεν ξέρω τι να νιώσω πραγματικά. Μέχρι να βγουν οι επίσημες καταθέσεις και να καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, δεν ξέρω τίποτα. Αν μπορούσα να μιλήσω στον Γιώργο, δεν θα τον άφηνα να πάει εκεί. Δεν θα έφτανε καν εκεί. Νιώθω οργισμένη και θέλω να δικαιωθεί ο Γιώργος. Τίποτα άλλο. Η μαμά και ο μπαμπάς είναι χάλια. Πώς να είναι; Έχασαν το παιδί τους. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη 100% τι έχει συμβεί και τι τους έχει βρει. Φυσικά και πηγαίνω στο μνήμα του. Ως οικογένεια ζητάμε μόνο δικαιοσύνη. Δεν πρόλαβα να του πω όσα ήθελα. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην κατάλαβε τίποτα, να μην πόνεσε. Να έφυγε και να πήγε στα χέρια του Θεού χωρίς να πάρει χαμπάρι τι συνέβη. Δεν ηρεμώ τα βράδια, δεν ηρεμώ. Τα σκέφτομαι όλα, πώς έφυγε και τι ακριβώς συνέβη».