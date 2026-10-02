Ηλίας Θεοδωρόπουλος: «Εγώ δεν ήμουν θεράπων γιατρός του τραγουδιστή για τον συνοδεύσω στο νοσοκομείο».

Στη μαραθώνια απολογία της στον ανακριτή η ανειδίκευτη γιατρός Ιωάννα Γάκα ισχυρίστηκε ότι ήταν εκπαιδευμένη στη χειρουργική και ήξερε πως να αντιδράσει σε κάτι επείγον. «Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο», ισχυρίστηκε η προφυλακισμένη γιατρός, υποστηρίζοντας πως έκανε όσα έπρεπε στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Άρχισα να φωνάζω τον Ηλία», είπε μάλιστα ότι ήταν η πρώτη κίνησή της, ενώ παραδέχτηκε πως δεν ήξερε καν εάν το μόνιτορ που είχε μπροστά της είχε λειτουργία συναγερμού!

«Ήξερα πως να αντιδράσω σε κάτι επείγον… Είπα να φωνάξουν τον Ηλία»

«Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον Ηλία. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στην νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη με 3 προς 1 και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον Ηλία. Δεν είδα ποια νοσηλεύτρια ήρθε. Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ, Ημουν εκπαιδευμένη στην χειρουργική, συνεπώς ήξερα πως να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Η μέθοδος ΚΑΡΠΑ μπορει να γίνει και στον δρόμο. Την αδρεναλίνη την διαθέτουμε στο ιατρείο. (...) Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και ξεκίνησε. ΚΑΡΠΑ Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό.

«Καλέσαμε σε πέντε λεπτά το ΕΚΑΒ»

Στην απολογία της που αριθμεί 18 σελίδες, η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε πως ο σύζυγός της έκανε ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή και κατηγόρησε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ότι τον μετέφερε με καρέκλα.

Κατηγορουμένη: Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Την αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο Θεοδωρόπουλος έκανε ΚΑΡΠΑ. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μην διακοπεί το ΚΑΡΠΑ.

Ερώτηση: Πως θεωρείτε ότι έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης;

Απάντηση: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με βεβαιότητα. Άλλωστε σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχει όμως μία παθολογία, η ασταθής στηθάγχη prinzmetal, η οποία συνδέεται με τη χρήση κοκαίνης, και θα μπορούσε να εξηγήσει την ανακοπή που έπαθε ο Μαζωνάκης.

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Ερώτηση: Γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής;

Απάντηση: Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του ΕΛΠΙΣ. Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή.

«Μου είπαν πως δεν χωράω στο ασθενοφόρο»

Η προφυλακισμένη γιατρός ρωτήθηκε από τον ανακριτή γιατί δεν πήγε κάποιος μαζί με το ασθενοφόρο, κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο και ισχυρίστηκε πως αυτή προθυμοποιήθηκε αλλά δεν την άφησαν γιατί δεν …χωρούσε. « Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια., Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος.

Ερώτηση: Γιατί διεγράφησαν τα ραντεβού από το iCloud;

Απάντηση: Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματειακά.

Από την πλευρά του ο επίσης προφυλακισμένος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος στην απολογία του που περιλαμβάνεται σε πέντε σελίδες, αναφέρθηκε σε όσα έγιναν στο ιατρείο

Πέντε σελίδες αριθμεί η απολογία του γιατρού σύμφωνα με πληροφορίες μετά τη ραγδαία επιδείνωση που παρουσίασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λέγοντας ότι ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ μόλις ενημερώθηκε, στις 16:15.

«Έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΓΙΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Χορηγήθηκε ένα ml αδρεναλίνης από την κα Γάκα παρουσία μου. Όταν μπήκα μέσα η κα Γάκα δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ, Η κα Γάκα βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς. Είπα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Πρέπει να πέρασαν γύρω στα τέσσερα με πέντε λεπτά μέχρι να γίνει η κλήση, από την ώρα που μπήκα στο δωμάτιο. Ανέφερα καρδιολογικό περιστατικό και ζήτησα καρδιολογική μονάδα Το ιατρείο της κας Γάκα διέθετε απνιδωτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανήματος inus, Δεν το είχαμε συζητήσει με τη σύζυγό μου. Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε.

«Δεν είχα να προσφέρω τίποτα αν συνόδευα τον Μαζωνάκη στο ασθενοφόρο»

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστήριξε πως δεν έχουν τεστάρει ποτέ τον απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο. «. Πιστεύω ότι ο απινιδωτής της κα Γάκα λειτουργούσε, αλλά δεν τον χρησιμοποιήσαμε λόγω της ασυστολίας. Δεν τον έχω τεστάρει ποτέ. Δεν ξέρω εάν τον είχε ελεγξει και η κα Γάκα Οι διασώστες αποχώρησαν στις τέσσερις και σαράντα (...) Δεν ερωτήθηκα για να ακολουθήσω με το ασθενοφόρο. …Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η κα Γάκα είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του Ελπίς.. Ό,τι πληροφορίες ήταν απαραίτητες, τις είχε ήδη δώσει στους διασώστες, ως η ιατρός του ασθενή. Είχαν τα τηλεφωνικά μας στοιχεία οι διασώστες, συνεπώς μπορούσαν οποιαδήποτε στιμή να επικοινωνήσουν μαζί μας τόσο οι ίδιοι, όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου, για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ερωτώμενος ο κατηγορούμενος για τα μηχανήματα του ιατρείου απάντησε πως η σύζυγος του «χρησιμοποιεί τα μηχανήματα απόλυτα εντός ενδείξεων, οn label. Tο μηχάνημα της κας Γάκα ανήκει σε μια οριακή κατηγορία η οποία μπαίνει κάτω από ένα γενικό ορό πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ. Δεν υπάρχει αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον ΕΟΦ. Εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα που δεν επιτρέπει την λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει ότι σε αυτή την χώρα δεν γίνεται να το εμπορευτεί. Η κα Γάκα το προμηθεύτηκε γιατί θεώρησε ότι η αξία του μηχανήματος, σε ένα πλαίσιο αναγεννητικής, ολιστικής προσέγγισης με εχέγγυα τους ελέγχους, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, την γνωστοποίηση στον Ι.ΣΑ., είναι απολύτως καλυμμένη για τη τρήση του"

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εμφανίστηκε μάλιστα ως θύμα συκοφοντίας, υποστηρίζοντας:«Συκοφαντούμαι, υβρίζομαι, προπηλακίζομαι, κονιορτοποιείται ο προσωπικός μου βίος, Τα παιδιά μου εκτίθενται και κακοποιούνται ψυχολογικά. Ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείο Υγείας με χαρακτηρίζει απατεώνα. Ο Ι.Σ.Α. με τιμωρεί πριν ακόμη ξεκινήσει καν η διαδικασία με εξάμηνη παύση της λειτουργίας του ιατρείου μου και χρηματικό πρόστιμο. Ανακρίνομαι, συλλαμβάνομαι, κρατούμαι σαν κοινός εγκληματίας, χωρίς να έχω ποτέ οποιαδήποτε ιατρική, επαγγελματική, θεραπευτική ή φροντιστική σχέση με τον εκλιπόντα, σε μία τουλάχιστον ελληνική πρώτη για έναν επιστήμονα - ιατρό και μέλος αυτής της κοινωνίας, οικογενειάρχη και πατέρα».