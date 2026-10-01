«Προσοχή στις βροχές και στους ανέμους», προειδοποιεί ο Αρναούτογλου για την Κρήτη.

Τα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, αλλά και ημέρες, προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου, που εφιστά την προσοχή τόσο στις βροχές, όσο και στους ανέμους.

Στους προγνωστικούς χάρτες που παρουσιάζει στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε, φαίνεται ότι η κακοκαιρία θα συνεχίσει να σφυροκοπά την Κρήτη, ενώ ήδη οι καταιγίδες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, αλλά και τον θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην Κρήτη έως τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Νέα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο, ενώ η κακοκαιρία θα επιμείνει και την Κυριακή. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά από το πρωί της Δευτέρας.

Παράλληλα, πολύ ισχυροί άνεμοι αναμένονται και για τις επόμενες ημέρες, έντασης 8-9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται ριπές 9-10 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι υποχωρούν επίσης από τη Δευτέρα.

Εκτός από την Κρήτη, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια και τη Βοιωτία τις επόμενες ώρες, αλλά και την Παρασκευή. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική την Παρασκευή, όπως και το πρωί του Σαββάτου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τις 7-8 Οκτωβρίου αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, που αρχικά θα επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα και από τις 11-12/10 θα επεκταθούν και σε περιοχές της Μακεδονίας, όταν αναμένονται ισχυρά φαινόμενα στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=BQ4DVhmQ5sU}