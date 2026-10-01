Η κακοκαιρία σαρώνει την Κρήτη με πλημμύρες, υπερχειλισμένα ποτάμια, διαλυμένες γέφυρες, παρασύρσεις οχημάτων και τεράστιες ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες – Σε κατάσταση συναγερμού μέχρι την Κυριακή το νησί.

Εφιαλτικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στην Κρήτη, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού, με το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Μυλοπόταμο και το Λασίθι να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων. Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, ορμητικά νερά έχουν παρασύρει οχήματα και φερτά υλικά, ποτάμια και ρυάκια έχουν υπερχειλίσει, ενώ γέφυρες και τμήματα του οδικού δικτύου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

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Κακοκαιρία: Το Ρέθυμνο μετρά ήδη έναν νεκρό - Ρέμα παρέσυρε 80χρονο κτηνοτρόφο

Στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν για περισσότερες από 14 ώρες εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Πέμπτης (01/10). Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στη στάνη του για να ταΐσει τα ζώα του, όπως έκανε καθημερινά, μέσα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκτιμάται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Η σορός του εντοπίστηκε μέσα σε μπάζα, με τον πρόεδρο της κοινότητας να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τον είχε πνίξει το ποτάμι, ήταν μέσα σε μπάζα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είχαν ξεκινήσει από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του και σε αυτές συμμετείχαν συγγενείς του, μεταξύ αυτών και τα παιδιά του. «Φαίνεται ότι τον παρέσυρε το ρυάκι. Για να ταΐσει πήγε, όπως πάει πάντα. Είχε κάποιες βροχοπτώσεις εκείνη την ώρα. Όταν επέστρεψα στο χωριό καθόμασταν και τον αναζητήσαμε», ανέφερε συγγενικό του πρόσωπο, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Χωρίς καμία επιτυχία γιατί είχαμε και την κακοκαιρία και τη νύχτα. Ρυάκι είναι εκεί πέρα και κάθε φορά που βρέχει γεμίζει. Είναι μικρό. Και άλλες χρονιές έχει κάνει, για παράδειγμα, βροχές και άλλες φορές δεν είχε δημιουργηθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα. Αυτή η κακοκαιρία ήτανε απίστευτη», πρόσθεσε.

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«Βούλιαξαν» Ζωνιανά και Μυλοπόταμος

Την ίδια ώρα, δραματικές είναι οι εικόνες από τον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τμήμα της γέφυρας Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι να πέσει στην κοίτη του ποταμού. Οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ΠαΓΝΗ με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία. «Έφυγε η γέφυρα, πήρε τη μισή ο ποταμός και έπεσε το αυτοκίνητο στην κοίτη. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

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Στα Ζωνιανά, η κατάσταση είναι επίσης ιδιαίτερα δύσκολη. Μεγάλες ποσότητες από μπάζα, πέτρες και φερτά υλικά κατέβηκαν με τα νερά, φράζοντας ρυάκια και προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στον οικισμό. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ σε πολλά σημεία οι δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι εικόνες από την περιοχή είναι χαρακτηριστικές της έντασης των φαινομένων, ενώ σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές έχουν καταλήξει μεγάλες ποσότητες λάσπης και νερού.

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Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη - Μπαράζ «112» για περιορισμό μετακινήσεων

Από το πρωί το 112 ηχεί αδιάκοπα σε περιοχές της Κρήτης. Οι κάτοικοι στα Ζωνιανά τα Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, τους Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείου καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου αλλά και σε φαράγγια και μονοπάτια του νησιού απαγορεύτηκε η πρόσβαση. Τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας και Λασιθίου παρέμειναν κλειστά σήμερα.

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου - Δεκάδες χωριά χωρίς ρεύμα και νερό

Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ, όπως ανέφερε ο δήμαρχος, βρίσκεται σε επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο και τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Τουρνά. Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου χαρακτηρίζει την κατάσταση τραγική και πρωτοφανή, επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι θυμούνται τις μεγάλες καταστροφές του 1986. Παράλληλα, ζητά άμεσο συντονισμό με τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών.

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Στα όρια της υπερχείλισης ο ποταμός Δρακουλιάρης

Στο Ηράκλειο, η κακοκαιρία έχει αφήσει πίσω της εικόνες μεγάλης καταστροφής. Σε πολλές περιοχές οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ νερά και λάσπες εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Στις Γούβες, ο παραλιακός δρόμος έγινε κυριολεκτικά ποτάμι από λάσπη, με τεράστιες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Σε ορισμένα σημεία δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα, ενώ κάτοικοι και επαγγελματίες προσπαθούν να περιορίσουν τις ζημιές.

Στις Ξηροκαμάρες, κάτοικοι βρέθηκαν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στο οδικό δίκτυο. Οι καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις και καταπτώσεις, με αποτέλεσμα δρόμοι να καταστούν δύσκολα ή και αδύνατα προσπελάσιμοι.

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Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση και στο ΒΙΟ.ΠΑ. Φοινικιάς – Μαλάδων, όπου επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με τεράστιες ποσότητες νερού και φερτών υλικών. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων της περιοχής, σε ορισμένες εγκαταστάσεις τα νερά ξεπέρασαν το ένα μέτρο. Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι έδωσαν μάχη με τις λάσπες και τα νερά, προσπαθώντας να προστατεύσουν μηχανήματα, εμπορεύματα, εξοπλισμό και τις περιουσίες τους. Η κατάσταση προκάλεσε παράλληλα σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των εργαζομένων που επιχειρούσαν να αποχωρήσουν από την περιοχή.

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Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις και στις καλλιέργειες, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αγροτικές εκτάσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με ζημιές που θα πρέπει να καταγραφούν τις επόμενες ημέρες. Εικόνες μεγάλης έντασης καταγράφονται και στις παράκτιες περιοχές. Στις Γούβες, τα λασπόνερα κατέληξαν στη θάλασσα, ενώ στα Χανιά, στο Παλιό Λιμάνι, η θάλασσα βγήκε στη στεριά, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο δήμο Μινώα Πεδιάδας έχουν καταγραφεί διακοπές κυκλοφορίας και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους της περιοχής, μεταξύ άλλων στη σύνδεση Θραψανού–Ζωφόρων, Χουμερίου–Γαλατά και Γαλατά–Βόνης, ενώ προβλήματα από υπάρχουν και στον άξονα Αρκαλοχώρι–Καστέλλι, στον περιφερειακό Καστελλίου και στον δρόμο Μαθιάς–Καστελλίου.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον κάμπο. Στο ύψος των δέντρων έχει φτάσει το νερό στην περιοχή του Σταυρού στον Αγιο Νικόλαο.

230 χιλιοστά νερού: Μάχη με τις λάσπες και τα φερτά υλικά

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί σε ολόκληρη την Κρήτη είναι αυτή ενός νησιού που δοκιμάζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, δρόμοι που μετατράπηκαν σε ποτάμια, γέφυρες που υπέστησαν σοβαρές ζημιές, οχήματα που παρασύρθηκαν από τα νερά, κατολισθήσεις, τεράστιες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών και ζημιές σε καλλιέργειες συνθέτουν το σκηνικό που έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία. Σε πολλές περιοχές, κάτοικοι, επαγγελματίες και συνεργεία δίνουν μάχη για να απομακρύνουν νερά, λάσπες και μπάζα, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να κρατήσουν ανοιχτές τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση όπου είναι δυνατό.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στα Ζωνιανά έπεσαν σήμερα το πρωί 233 χιλιοστά βροχής, στα Χανιά έπεσαν 102 χιλιοστά βροχής ενώ η ίδια ποσότητα έπεσε στην Ασή Γωνιά. Στο Τζερμιάδο Λασιθίου, το συνολικό ύψος βροχής έφτασε τα 174 χιλιοστά. Ιδιαίτερα υψηλές τιμές σημειώθηκαν και στη δυτική Κρήτη, με τη Σαμαριά – Ξυλόσκαλο να καταγράφει 153 χιλιοστά και τον Σέμπρωνα Χανίων 149 χιλιοστά. Στο Ηράκλειο, τα Σταυράκια έφτασαν τα 130 χιλιοστά, ενώ στο Ρέθυμνο το Σπήλι κατέγραψε 114 χιλιοστά και ο Φουρφουράς 90 χιλιοστά. Στα Χανιά, σημαντικές ήταν επίσης οι καταγραφές στους Κάμπους Κεραμιών με 112 χιλιοστά και στον Κακόπετρο με 94 χιλιοστά.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα ενόψει της αυξημένης έντασης των φαινομένων

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι η εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ώρες. Η Κρήτη έχει ήδη δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού και σε πολλές περιοχές το έδαφος παραμένει κορεσμένο, ενώ ρέματα και ποτάμια έχουν παρουσιάσει έντονη ροή. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά τόπους, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να παραμένουν στο προσκήνιο και να «δοκιμάζουν» την αντοχή των υποδομών των ήδη επιβαρυμένων περιοχών. Από τον Μυλοπόταμο έως το Ηράκλειο και από το Λασίθι έως τα Χανιά, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας ιδιαίτερα σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Περιφέρειας και Δήμων συνεχίζουν να επιχειρούν.

Το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας θα επιμείνει μέχρι την Κυριακή: Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Νέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αυξομειώσεις έως την Κυριακή. Ειδικότερα, στο «μάτι» της κακοκαιρίας θα είναι το νότιο Αιγαίο, με επίκεντρο κυρίως την Κρήτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των πολύ θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων, που θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Αναλυτικά σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ: Θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο,κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026). Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) έως τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

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Κλειστά και την Παρασκευή τα σχολεία στον Δήμο Μυλοποτάμου

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Παρασκευή (2/10), όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου και αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Όπως επισημαίνεται από τη δημοτική Αρχή, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών, των οικογενειών τους, καθώς και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού.