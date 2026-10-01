Ο Δημήτρης Κουτσούμπας παρουσίασε τις προτάσεις του ΚΚΕ για την ακρίβεια και ζήτησε κατάργηση ΕΦΚ και ΦΠΑ σε καύσιμα και ρεύμα

Μία εφ΄όλης της ύλης ομιλία για τα τεκταινόμενα στην ελληνική επικαιρότητα εκφώνησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας παρουσίασε την τροπολογία του κόμματος για την αντιμετώπισης της ακρίβειας, ζητώντας μεταξύ άλλων κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, πλαφόν στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης των λιγνιτικών μονάδωμ της αποχώρησης της Ελλάδας από τις κυρώσεις και το εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο και επανέλαβε τη θέση του ΚΚΕ για αλλαγή του οικονομικού και πολιτικού μοντέλου, με τον σοσιαλισμό να αποτελεί, όπως ανέφερε, τη μόνη ρεαλιστική προοπτική για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Επιπλέον, ο κ. Κουτσούμπας στάθηκε και στους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση των Τεμπών, αναφερόμενος στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

«Καλημέρα σας και καλό μήνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιας και είναι η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι η συγκεκριμένη αυτονόητη εξέλιξη αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό τις τεράστιες, δηλαδή, ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική του κέρδους που έφερε τον σιδηρόδρομο σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση.

Αναδεικνύει, βέβαια, και τις τεράστιες ευθύνες του λεγόμενου «κράτους δικαίου» για την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τον κατακερματισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων στην κύρια δίκη.

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86, περί ευθύνης υπουργών, θέση την οποία επανέλαβε το ΚΚΕ και στην πρόσφατη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απέναντι στις προτάσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αρνούνται ουσιαστικά να μιλήσουν για κατάργηση του άρθρου 86.

Κυρίες και κύριοι,

Για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έχει τοποθετηθεί αναλυτικά ο ειδικός μας αγορητής, θα μιλήσουν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, τα άλλα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.

Το βασικό είναι ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση αποδεικνύει πόσο a la carte είναι οι ευαισθησίες της για τις περιβόητες «αντοχές της οικονομίας», ότι η «κοστολόγηση» που κλείνει σε όλες τις πτώσεις έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να, λοιπόν, που βρίσκονται για μια άλλη φορά και χρήματα και μάλιστα πάρα πολλά χρήματα βρίσκονται για τις φοροαπαλλαγές, για την παροχή ευνοϊκών όρων δανεισμού και άλλα προνόμια που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τους ξένους επενδυτές.

Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετέχουν καθημερινά σε αυτό το πανηγύρι της «κοστολόγησης», σε ότι αφορά λαϊκές ανάγκες, αλλά αναγνωρίζουν την ανάγκη παροχής τέτοιων κινήτρων στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους του εξωτερικού.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη ότι το σημερινό κράτος, που εμφανίζεται εξαιρετικά βραδυκίνητο, όταν πρόκειται να δώσει λύση σε ένα λαϊκό πρόβλημα, για να πάρει κάποια μέτρα πρόληψης, αποκατάσταση, να δώσει αποζημιώσεις μετά από μια φυσική καταστροφή, από την άλλη μπορεί πολύ καλά να λειτουργήσει γρήγορα, με όρους fast track, όταν πρόκειται για τις αδειοδοτήσεις των επενδύσεων, βάζοντας φυσικά σε δεύτερη μοίρα τα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, την προστασία του περιβάλλοντος κ.ο.κ.

Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο για το νομοσχέδιο, γιατί κυρίως ζήτησα τον λόγο για να υποστηρίξω την Τροπολογία που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και αφορά τη λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης του λαού απέναντι στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας.

Βέβαια, η συζήτηση του νομοσχεδίου στο οποίο εντάχθηκε η τροπολογία, συμπίπτει με τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο κ. Μητσοτάκης, στον φόντο της αχαλίνωτης ανόδου των τιμών στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα και κατ’ επέκταση σε όλα τα αγαθά. Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια “πρόσκαιρη αναταραχή που θα περάσει”, όπως μας λέγατε στην αρχή. Αντίθετα το ένα “χτύπημα” ακολουθεί το άλλο.

Αποτέλεσμα είναι να συζητάμε πάλι για τον «δύσκολο χειμώνα» που έρχεται, όπως ακριβώς και το 2022 και όλους τους επόμενους χειμώνες. Να ακούμε πάλι από την ΕΕ τις ίδιες εξοργιστικές συστάσεις προς τους λαούς, να μην μετακινούνται, να μην ανάβουν τον θερμοσίφωνα, λίγο-πολύ να μην αναπνέουν μπας και τη σκαπουλάρουμε.

Βλέπετε, μπορεί να μην υπάρχει πια ο κ. Σόιμπλε για να πει στον γερμανικό λαό, θυμάστε, να φοράει δεύτερο πουλόβερ, αλλά έχουν βγει καινούρια φυντάνια στη θέση του.

Αυτή τη μαύρη μιζέρια μπορεί να εξασφαλίσει στους λαούς η αγαπημένη όλων σας, ΕΕ και το σύστημα που υπηρετείτε, ο καπιταλισμός, εν έτει 2026, την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, που τόσο αρέσει στον κ. Μητσοτάκη να την αναφέρει διαρκώς, αλλά μάλλον οι αναφορές του είναι χωρίς περιεχόμενο για τον λαό.

Ένα κύμα ακρίβειας, που έχει οδηγήσει πλέον σε φαινόμενα σαν αυτό που είχαμε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπου 400 φοιτητές οι οποίοι πέτυχαν να εισαχθούν στα τμήματά του, δεν πήγαν τελικά να εγγραφούν, γιατί προφανώς οι οικογένειές τους δεν αντέχουν το κόστος. Μάλλον είναι «κακομοίρηδες» κι αυτοί, όπως θα έλεγε ο κ. Θεοχάρης. Σαν δεν ντρέπεστε λιγάκι...

Τι μας είπε, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης;

Μίλησε για «αλυσιδωτή καταιγίδα, που πλήττει όλα τα κράτη». Καθόλου τυχαία δεν είναι η παρομοίωση με φυσικά φαινόμενα, καθώς έτσι, θέλετε να περάσετε στον λαό το μήνυμα, ότι δεν φέρετε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, ότι δεν μπορείτε να την ελέγξετε, όπως δεν μπορεί κανείς να ελέγξει, για παράδειγμα το αν θα βρέξει.

Είναι έτσι, όμως; Για πείτε μας, αλήθεια...



Εσείς δεν είστε που στέλνετε πολεμικό υλικό, φρεγάτες, άλλες δυνάμεις, δίνετε βάσεις, ορμητήρια στους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους σας, για να συνεχίζονται οι πόλεμοι στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή προκειμένου να αναβαθμίσετε τα ζωτικά συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης; Πώς γίνεται μετά να είστε άμοιροι ευθυνών, όταν ένα χτύπημα σε μια ενεργειακή υποδομή, σε ένα δεξαμενόπλοιο φέρνει μια ακόμα αύξηση στις τιμές;



Εσείς δεν είστε που συμμετέχετε στις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, που έχουν κόψει το φθηνότερο ρωσικό φυσικό αέριο; Εσείς δεν είστε οι περήφανοι σημαιοφόροι του ενεργειακού πολέμου με σκοπό την ενεργειακή επικράτηση των ΗΠΑ, που πανηγυρίζετε για τη μετατροπή της χώρας σε «κόμβο» και «πύλη εισόδου» του πανάκριβου αμερικάνικου LNG;

Παρένθεση: Τις μεθόδους με τις οποίες προωθούνται αυτοί οι σχεδιασμοί τις διαβάσαμε πρόσφατα και στο δημοσίευμα της Wall Street Journal. Εκεί καταγράφεται η έντονη «δραστηριότητα» -για να το πω δηλαδή και κομψά κάπως- της κ. Γκιλφόιλ γύρω από αυτό το ζήτημα. Μόνο καλά ξεμπερδέματα σας εύχομαι...



Δεν ήταν ανάγκη, βέβαια, να μας τα πει το δημοσίευμα, καθώς και οι πέτρες γνωρίζουν ότι μόνο έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές και ότι αυτά που λέτε στον ελληνικό λαό, ότι κριτήριο δήθεν είναι το συμφέρον το δικό του και της χώρας, είναι φούμαρα και αέρας κοπανιστός.



Οι μόνοι που δεν το γνώριζαν, καθώς φαίνεται, ήταν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα. Μάλλον όταν κυβερνούσαν αυτά τα κόμματα δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από την αμερικάνικη πρεσβεία. Και η συμφωνία των Πρεσπών, για να πω ένα παράδειγμα μόνο, προέκυψε εντελώς αυθόρμητα, από τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της γειτονικής χώρας. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω.



Εσείς κύριοι της κυβέρνησης και τα άλλα κόμματα δεν είστε θιασώτες της πολιτικής της «πράσινης μετάβασης» και της «απελευθέρωσης», του «Χρηματιστηρίου Ενέργειας» και του εμπορίου ρύπων, του προσανατολισμού στις εξαγωγές;



Όλου αυτού του ενεργειακού σχεδιασμού, δηλαδή, που με κριτήριο το κέρδος και όχι τις λαϊκές ανάγκες, έκλεισε λιγνιτωρυχεία και σύγχρονες μονάδες Ενέργειας; Ανατίναξε μηχανήματα εκσκαφής και τελικά εκτίναξε το κόστος για τον λαό, ενώ «αυτοματοποίησε» τις ανατιμήσεις για να θωρακίζονται τα κέρδη μιας χούφτας ενεργειακών και άλλων ομίλων; Πώς γίνεται μετά να κάνετε τους ανήξερους, όταν οι τιμές της κιλοβατώρας ανεβαίνουν;



Κι ακόμα, εσείς, αλλά και οι προηγούμενοι δεν είστε που είχατε επιβάλει αυτούς τους υπέρογκους, άδικους έμμεσους φόρους, όπως είναι ο ΦΠΑ σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια; Εσείς δεν πανηγυρίσατε όταν ανακοινώνετε τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, που σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν από αυτούς τους φόρους και από την ακρίβεια που τους εκτοξεύει; Εσείς όλοι μαζί δεν είχατε ψηφίσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία που μονιμοποιεί τους Ειδικούς Φόρους; Εσείς όλοι δεν είχατε ψηφίσει και τους δημοσιονομικούς κορσέδες της ΕΕ και τις οροφές δαπανών;



Πώς γίνεται μετά να σηκώνετε τους ώμους απέναντι σε δίκαια αιτήματα του λαού και να λέτε τάχα αθώα: «Θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν το επιτρέπει η ΕΕ»;

Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία των «ανευθυνοϋπεύθυνων» της κυβέρνησης, που θέλει μάλιστα, να της πει ο λαός και «ευχαριστώ», επειδή, όπως υπόσχεται, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει φέτος αυξημένη κατά 60% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη.

Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας, που αφού έχετε υπηρετήσει όλα τα παραπάνω, τώρα μαλώνετε δήθεν για το «τι επιτρέπει» και τι «δεν επιτρέπει η ΕΕ».

Εμείς επιμένουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με όλο το παραπάνω πλαίσιο, με αυτή την πολιτική, σε τελική ανάλυση με τη μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.

Ποτέ και πουθενά δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν τα κέρδη των ομίλων με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού. Ποτέ δεν πρόκειται να συμβαδίσουν οι δύο πατρίδες που υπάρχουν και στη χώρα μας, όπως και σε κάθε χώρα, δηλαδή η πατρίδα του λαού και η πατρίδα μιας άρχουσας τάξης που καταπιέζει τον ελληνικό λαό.



Αυτή η παραδοχή, αυτή η μεγάλη αλήθεια είναι που διαφοροποιεί, αν θέλετε και ποιοτικά, όχι μόνο ποσοτικά τις προτάσεις μας κι από τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Με αυτό το κριτήριο, λοιπόν, προτείνουμε και στην τροπολογία μας την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα, ενώ τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα αυτής της βολικής αντιπολίτευσης μιλούν μόνο για κάποιες προσωρινές μειώσεις της φορολογίας, γιατί υποκλίνονται στις δεσμεύσεις της Κομισιόν.

Με αυτό το κριτήριο προτείνουμε τη θέσπιση πλαφόν στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διυλιστηρίων και στις τιμές των καυσίμων. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε αυξήσεις πάνω από 200% έως 400% στην κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Μιλάμε, δηλαδή για κανονικό πάρτι πάνω στις πλάτες του λαού που δοκιμάζεται.

Ταυτόχρονα, προτείνουμε, απαιτούμε, διεκδικούμε μαζί με τον λαό ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, με υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και των αντίστοιχων συντάξεων. Γιατί, σε τελική ανάλυση, η ακρίβεια για την οποία μιλάμε όλοι, δεν είναι τίποτε άλλο από την αδυναμία του εργαζόμενου, που παράγει όλον αυτόν τον πλούτο, να τον απολαύσει, αφού μεγάλο μέρος της εργασίας του είναι στην πραγματικότητα απλήρωτη, γίνεται μόνο κέρδος για κάποιους ληστές - καπιταλιστές.

Χωρίς περιστροφές και «ναι μεν αλλά», προτείνουμε, επίσης, άμεσα την αξιοποίηση των λιγνιτικών μονάδων Πτολεμαΐδα 5 και ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, με απειθαρχία στις υποχρεώσεις του εμπορίου ρύπων της ΕΕ, που αυξάνουν τεχνητά το λιγνιτικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Ακόμα και ο ΑΔΜΗΕ έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της Πτολεμαΐδας 5 ως λιγνιτικής μονάδας για την ασφάλεια εφοδιασμού, τουλάχιστον το φετινό χειμώνα, ενώ, μάλιστα, η Γερμανία και η Πολωνία, μέλη της ΕΕ κι αυτές, διατηρούν λιθανθρακικούς σταθμούς έως το 2035.

Τέλος, εδώ και τώρα να βγει η Ελλάδα από τις κυρώσεις και το εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο, σε σύγκρουση με τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Μόνο σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο της σύγκρουσης με τα μεγάλα κέρδη του κεφαλαίου και τις δεσμεύσεις της ΕΕ μπορεί να ανασάνει ο λαός μας από τον βραχνά της ακρίβειας.



Αυτός είναι και ο δρόμος που πρέπει να ενισχυθεί και στις ερχόμενες εκλογές και όχι η δήθεν «σταθερότητα» των σημερινών αδιεξόδων, που υπόσχεται τόσο η ΝΔ όσο και τα κόμματα που διεκδικούν την κυβερνητική εναλλαγή χωρίς, όμως, αλλαγή πολιτικής.



Αυτόν τον δρόμο φωτίζει με την πολιτική του, με το Πρόγραμμά του, τις Θέσεις του το ΚΚΕ. Για μια οικονομία και μια ανάπτυξη που θα έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες του λαού, παίρνοντας στα δικά του χέρια την εξουσία ο ίδιος ο λαός, τη διακυβέρνηση του τόπου και μαζί βέβαια με όλα τα εργαλεία για την ικανοποίησή αυτών των αναγκών.

Σήμερα, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής είναι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για την ικανοποίηση και των ενεργειακών και όλων των άλλων λαϊκών αναγκών. Γιατί μόνο ο σοσιαλισμός ως σύστημα κατοχυρώνει την ενέργεια ως κοινωνικό δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα. Γιατί με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, στο έδαφος μιας κοινωνικής ιδιοκτησίας, μπορεί να διασφαλίσει την αξιοποίηση του συνόλου των εγχώριων ενεργειακών πηγών προς όφελος του λαού μας.

Και μόνο το γεγονός να σκεφτούμε ότι τον προηγούμενο αιώνα, με τις τότε μικρότερες δυνατότητες, με όλα τα λάθη του και με όλες τις αδυναμίες του, ο σοσιαλισμός κατάφερε να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα καθολικά για τον λαό, ενώ σήμερα οι λαοί της Ευρώπης καλούνται να ξεπαγιάζουν μέσα στα σπίτια τους. Αρκεί και μόνο αυτό το παράδειγμα για να σας δείξω τη φανερή ανωτερότητά αυτού του συστήματος που εμείς προτείνουμε και λέμε ότι είναι επείγουσα, ρεαλιστική ανάγκη για τη χώρα μας για την Ευρώπη».