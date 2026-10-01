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Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα από το Άγιο Όρος.

Μια ανάρτηση με μοναδικές εικόνες ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας από το Άγιον Όρος. Όπως έγραψε «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…».

Και συνέχισε: «Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.

Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid02V4XhM5iY5NHbeYtwKH2WsJqs6fUJ9vmapSR5XNEVwSPHuVM3m8muBB44612dBAsbl}

Και το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη

«Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος.

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