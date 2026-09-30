Κοντά στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, βρέθηκε -διακριτικά- ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι επικεφαλής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» που επί χρόνια αποτελούσε τη δημοτική κίνηση του - ενιαίου - ΣΥΡΙΖΑ στον δήμο Αθηναίων - την οποία και ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, όταν διεκδίκησε τη δημαρχία της πρωτεύουσας, πριν από περίπου 20 χρόνια.
Πάντως, με αυτή την κίνηση γίνεται αντιληπτό πως σύντομα θα ενταχθεί και εκείνος στην ΕΛΑΣ.
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Α.Γ.