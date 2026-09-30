Μια παρουσία που σημαίνει πολλά για το άμεσο μέλλον, είχαμε στην Κυψέλη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα.

Κοντά στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, βρέθηκε -διακριτικά- ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι επικεφαλής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» που επί χρόνια αποτελούσε τη δημοτική κίνηση του - ενιαίου - ΣΥΡΙΖΑ στον δήμο Αθηναίων - την οποία και ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, όταν διεκδίκησε τη δημαρχία της πρωτεύουσας, πριν από περίπου 20 χρόνια.

Πάντως, με αυτή την κίνηση γίνεται αντιληπτό πως σύντομα θα ενταχθεί και εκείνος στην ΕΛΑΣ.

{https://www.facebook.com/zachariadiscostas/posts/pfbid0jELS7g5TyFCVs5DuzqSV4wyWchMnXAZHHrsyfDguBSPzRyX4Vm4RaTWqUN6Q1bPQl}

Α.Γ.