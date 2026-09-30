Το Digger του Τομ Κρουζ μόλις έλαβε την χειρότερη βαθμολογία στο Rotten Tomatoes εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι πρώτες αντιδράσεις για το Digger του Tομ Κρουζ, έδωσαν την αίσθηση ότι η πολυαναμενόμενη ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου θα δίχαζε το κοινό, όπως και τους κριτικούς.



Τώρα, οι κριτικές που δημοσιεύονται σηματοδοτούν ένα αρνητικό ρεκόρ για τον πρωταγωνιστή, καθώς ο Κρουζ έχει επίσημα σημειώσει την χειρότερη βαθμολογία για ταινία του στο Rotten Tomatoes εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Μετά από χρόνια που παρέμεινε πιστός σε blockbusters δράσης, ο Τομ Κρουζ επιλέγει μια σκοτεινή κωμωδία σατιρικού χαρακτήρα με το Digger του Ινιάριτου.

Βασισμένη σε 113 κριτικές (μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο), η ταινία έχει λάβει βαθμολογία 52% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes, ομολογουμένως ένα ιστορικό χαμηλό για τον Κρουζ και σκορ 44 στο Metacritic.

«Είναι μια ταινία που σκοπεύει να διχάσει, και χωρίς αμφιβολία πολλοί θα επευφημήσουν την εξωφρενική της επίδειξη αυτού που περνά για τολμηρότητα και πρωτοτυπία. Αλλά βάλτε με στην κατηγορία εκείνων που σίγουρα δεν το εκτίμησαν», έγραψε ο Ντέιβιντ Ρούνεϊ του The Hollywood Reporter.

«Αντί να είναι μια ταινία που ευχαριστεί το κοινό, είναι μια ταινία που είτε τη λατρεύεις είτε τη μισείς – και πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στην κατηγορία του «μισώ την ταινία». Προσωπικά, το λάτρεψα. Ορισμένες από τις υπερβολές του είναι, ε, λίγο υπερβολικές, και οι περισσότεροι θεατές θα ήθελαν να ήταν πιο σύντομο», σχολιάζει ο Nicholas Barber του BBC.

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Η τελευταία φορά που μια ταινία του Τομ Κρουζ έλαβε χαμηλή βαθμολογία στο Rotten Tomatoes ήταν το 2017 για το The Mummy, κάτι που ο Χολιγουντιανός σταρ θέλει σίγουρα να ξεχάσει. Συγκεκριμένα, το The Mummy είχε λάβει ένα καταστροφικό 15% από τους κριτικούς και 35% από το κοινό.

Από τότε, ωστόσο, όλα τα φιλμ του Κρουζ έχουν λάβει υψηλές βαθμολογίες τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό. Το Top Gun: Maverick του 2022, συγκεντρώνει το καλύτερο σκορ: 96% από τους κριτικούς και 99% από το κοινό.

Σε κάθε περίπτωση, θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι θεατές όταν το Digger κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους αυτό το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το Box Office Theory, η ταινία αναμένεται να ανοίξει με 23 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ.

Στους ελληνικούς κινηματογράφους, η ταινία κάνει πρεμιέρα αύριο Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.