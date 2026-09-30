Ο λόγος που θα μείνει κλειστό το 1ο ΓΕΛ Φλώρινας για δύο μέρες - Η ανακοίνωση του Δήμου.

Οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Φλώρινα σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη παρακολούθησαν τα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος εξ αποστάσεως μέσω τηλεκπαίδευσης καθώς το σχολείο παρέμεινε κλειστό λόγω τεχνικών εργασιών. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που στάλθηκε στους μαθητές «Δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στο 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας για δύο ημέρες, λόγω τεχνικών εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σχολικό κτίριο.» Βάσει της απόφασης του Δημάρχου η οποία γνωστοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, η διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων αφορά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Κατά τις δύο ημέρες κατά τις οποίες δεν θα πραγματοποιηθεί η δια ζώσης λειτουργία του σχολείου, τα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η εκπαιδευτική διαδικασία. Η διακοπή των δια ζώσης μαθημάτων αφορά αποκλειστικά τις δύο συγκεκριμένες ημέρες, ενώ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται η επαναφορά της δια ζώσης λειτουργίας του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας.