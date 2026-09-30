Ο Οκτώβριος φέρνει την πρώτη κοινή αργία για όλους τους μαθητές με κλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Πλησιάζουμε αισίως την συμπλήρωση του πρώτου μήνα της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 με τους μαθητές να μετράνε τις μέρες για να δουν πότε έρχεται η πρώτη αργία με κλειστά σχολεία για να κερδίσουν μια «ανάσα» ξεκούρασης από την καθημερινότητα στην τάξη. Η αλήθεια είναι ότι ο Οκτώβριος παραδοσιακά «κουβαλάει» μαζί του την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου γεγονός που πάντα δίνει μια αργία στα σχολεία ενώ παραμονές της εορτής ήτοι στις 27 του μήνα γίνονται παραδοσιακά οι σχολικές γιορτές με υποχρεωτική παρουσία των μαθητών.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά πώς θα κινηθεί ο φετινός Οκτώβρης καθώς πέραν της εθνικής εορτής υπάρχουν και οι γιορτές των πολιούχων των Δήμων που συνεπάγονται με μονοήμερη αργία. Δυστυχώς φέτος χάνεται η αργία του πολιούχου της Αθήνας καθώς η 3η του Οκτώβρη πέφτει Σάββατο με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην χάνουν μάθημα και πλέον να αδημονούν για την εθνική εορτή. Στις 20 του μήνα γιορτάζει ο Άγιος Γεράσιμος γεγονός που σημαίνει αργία για τους μαθητές στα σχολεία της Κεφαλονιάς.

Η επόμενη μεγάλη αργία «πέφτει» Δευτέρα 26 Οκτώβρη και τιμάται ο Άγιος Δημήτριος προστάτης και πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην πόλη θα είναι κλειστά με τους μαθητές να απολαμβάνουν μια τριήμερη ανάπαυλα που συνδυαστικά με την σχολική γιορτή και την μαθητική παρέλαση στις 27 του μήνα δημιουργεί ένα εξαήμερο άνευ μαθημάτων για όλες τις βαθμίδες. Να σημειωθεί βέβαια ότι οι μαθητές της συμπρωτεύουσας καλούνται να δώσουν το παρών υποχρεωτικά στην σχολική γιορτή της 25ης Οκτώβρη.

Κλειστά όλα τα σχολεία στις 28 Οκτωβρίου

Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου τιμάται κάθε χρόνο με σχολικές γιορτές, εκδηλώσεις και μαθητικές παρελάσεις. Η σχολική γιορτή πραγματοποιείται παραμονές της μεγάλης γιορτής ήτοι στις 27 του μήνα ενώ ανήμερα της εθνικής επετείου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.

Η ιδιαίτερη περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, καθώς τον Οκτώβριο συνδυάζονται η εορτή του πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου, και η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Η εθνική επέτειος της εθνικής εορτής πέφτει Τετάρτη ενώ η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται παραδοσιακά πριν από την εθνική επέτειο και, σύμφωνα με τον φετινό προγραμματισμό, αναμένεται να γίνει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου καθώς η 25η του μήνα πέφτει Κυριακή. Αυτές οι ημερολογιακές καραμπόλες δημιουργούν ένα εξαήμερο (!) με παρουσία των μαθητών στα σχολεία την Παρασκευή 23 για την σχολική εορτή και μετά συμμετοχή στις 27 στην μαθητική παρέλαση που λαμβάνει χώρα στην Θεσσαλονίκη καθώς ανήμερα της 28ης πραγματοποιείται η στρατιωτική στην συμπρωτεύουσα. Ουσιαστικά οι μαθητές της Θεσσαλονίκης θα επιστρέψουν σε πλήρη σχολικά καθήκοντα την Πέμπτη 29 του μήνα.