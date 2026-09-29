Το μεροκάματο των εργατών ξεκινά από 60 ευρώ και φτάνει έως 80 ευρώ, ανάλογα με τις αποδόσεις του εργάτη.

Στα 8,5 ευρώ το λίτρο στο ράφι, διαμορφώνεται φέτος η τιμή για το ελαιόλαδο όπως είπε ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, Μανώλης Γιαννούλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα η τιμή του προϊόντος κινείται στην περιοχή των 4 ευρώ το λίτρο. Να σημειωθεί ότι η συγκομιδή του ελαιολάδου ξεκινά παραδοσιακά στα τέλη Οκτωβρίου και διαρκεί έως τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει είναι το υψηλό κόστος των ημερομισθίων και η έλλειψη εργατικών χεριών. Όπως τόνισε ο Μανώλης Γιαννούλης, τα ποσά που απαιτούνται για τα εργατικά χέρια είναι πλέον «απαγορευτικά» σε σχέση με τις τιμές στις οποίες πωλείται το ελαιόλαδο.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής, στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ την Κυριακή, αναφέρθηκε και στην εσωτερική κατανάλωση, η οποία ανέρχεται περίπου στους 100.000 τόνους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 50.000 τόνοι, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ της ελληνικής παραγωγής που προορίζεται για εξαγωγή, φεύγουν από τη χώρα χύμα, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες αφορούν εξαγωγές τυποποιημένου προϊόντος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlp7h7ockxi9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Μανώλης Γιαννούλης εξήγησε ακόμα ότι το ελαιόλαδο αποτελεί διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν και, ως εκ τούτου, η τιμή του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές στη διεθνή αγορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ανέφερε, μετά τις δύο προηγούμενες περιόδους με χαμηλές παραγωγές, η αγορά έχει πλέον επιστρέψει σε πιο ομαλές συνθήκες από πλευράς ποσοτήτων, γεγονός που έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Ο εργάτης για να πάρει το μεροκαματο των 80 ευρώ, πρέπει να μαζέψει έναν τενεκέ λάδι

Από την πλευρά του ο παραγωγός και έμπορος λαδιού, Νίκος Καψαμπέλης, μιλώντας στο Action 24 και αναφερόμενος στην τιμή παραγωγού για το ελαιόλαδο, είπε ότι αυτή κυμαίνεται από 3.70 έως 4.20 ευρώ το λίτρο, ενώ το μεροκάματο των εργατών ξεκινά από 60 ευρώ και φτάνει έως 80 ευρώ, ανάλογα με τις αποδόσεις του εργάτη. Αυτό σημαίνει ότι ο εργάτης για να πάρει το μεροκαματο των 80 ευρώ, πρέπει να μαζέψει έναν τενεκέ λάδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlpw9d2iw68h?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Το λάδι είναι στα τάρταρα. Με αυτές τις τιμές, είμαστε σίγουρα κάτω από το κόστος παραγωγής»

Στα 3,2 το κιλό, ενώ διαμορφώνεται η τιμή του ελαιόλαδου στη Μεσσηνία, ενώ υπάρχει και τιμή στα 3,4 ευρώ. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικά χρόνια, η τιμή παραγωγού είχε φτάσει τα 6 ευρώ, ακόμα και τα 8 ευρώ. Σημειώνεται, ότι η επιδότηση φέτος θα αργήσει να δοθεί και οι αιτήσεις της Ενιαίας Ενίσχυσης δεν έχουν γίνει, ενώ το δεύτερο και σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι τα εργατικά κόστη έχουν ανέβει. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, το μεροκάματα από τα 50 ευρώ ανέβηκαν στα 70 ευρώ.

Στη Μεσσηνία, κατά την περσινή περίοδο , δεν μαζεύτηκε ένα ποσοστό χρημάτων της τάξης του 5% και στο ζήτημα είχε αναφερθεί το περασμένο Σάββατο, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος και πρόεδρος της Ενωσης Μεσσηνίας, Γιώργος Κατσούλης.

«Το λάδι είναι στα τάρταρα. Με αυτές τις τιμές, είμαστε σίγουρα κάτω από το κόστος παραγωγής. Αν συνεχίσουμε έτσι, το 40% θα μείνει ασυγκόμιστο» είπε ο κος Κατσούλης.

Μεταξύ άλλων, ο κος Κατσούλης είπε ότι υπάρχουν δύο ακόμα ζητήματα αναφορικά με το ελαιόλαδο, πρώτον το θέμα της ασφάλισης, «υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο να προσληφθεί κάποιος και να δουλέψει μαζί του στον αγρό» και δεύτερον «οι οικογένειες στη Μεσσηνία, (η «μάνα» του ελαιολάδου) που μάζευαν το ελαιόλαδο, τώρα δεν υπάρχουν και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlp0ui96ds8p?integrationId=40599y14juihe6ly}