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Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να μπει στο νέο του σπίτι την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού.

Η πρόοδος του κυρίου μέρους του γηπέδου έχει προχωρήσει αισθητά, με τις κεντρικές εξέδρες και τα πέταλα να έχουν ψηλώνουν συνεχώς.

Το επίσημο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου τον Μάιο του 2027.

Η χωρητικότητα του νέου γηπέδου κυμαίνεται στις 39.074 θέσεις και προδιαγραφών 4 αστέρων από την UEFA, γεγονός που θα του επιτρέπει να φιλοξενεί μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις καθώς και παιχνίδια της Εθνικής.

Παράλληλα με το ποδοσφαιρικό γήπεδο, προχωρούν οι εργασίες για τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, καθώς και τα συνοδά έργα υποδομών και ανάπλασης της γύρω περιοχής στον Βοτανικό.

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ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: EUROKINISSI