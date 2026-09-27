Στα «πιτς» ο Ισπανός άσος των «πρασίνων».

Δεν έφτανε στον Παναθηναϊκό ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ από τον τελικό του Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου το βράδυ του Σαββάτου 27/9, είδε και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να τραυματίζεται και να είναι αμφίβολος για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Ο Ισπανός άσος του Παναθηναϊκού μετά την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, που έδειξαν πως ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και ξεκίνησε ήδη θεραπεία, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά.

Αυτό φυσικά σημαίνει πως ο Ισπανός άσος είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση της Τετάρτης (30/9, 21:15) κόντρα στη Βιλερμπάν, ενώ αν δεν προλάβει τον αγώνα με τους Γάλλους θα τρέξει ενόψει του παιχνιδιού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή.