Τι μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την κατάσχεση ενός αμερικανικού αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος τύπου Remus 600 στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε την Κυριακή το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το μη επανδρωμένο σύστημα πραγματοποιούσε αποστολή κατασκοπείας στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσηςκαι αναφέρει το Reuters, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το υποβρύχιο όχημα περιήλθε στον έλεγχό τους έπειτα από επιχείρηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δυνατότητες συλλογής πληροφοριών και μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Το Remus 600 βρίσκεται πλέον, σύμφωνα πάντα με την ιρανική πλευρά, στα χέρια ειδικών, οι οποίοι επιχειρούν να ανακτήσουν και να εξετάσουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημά του.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το όχημα επιχειρούσε στα Στενά του Ορμούζ με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει παρουσιαστεί ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ισχυρισμού περί κατασκοπείας.

Πρόκειται, μάλιστα, για τη δεύτερη κατάσχεση αμερικανικού μη επανδρωμένου υποβρύχιου οχήματος που ανακοινώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσα στον Σεπτέμβριο. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η ιρανική πλευρά είχε γνωστοποιήσει ότι είχε καταλάβει ακόμη ένα προηγμένο αμερικανικό υποβρύχιο drone κοντά στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ.

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Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης γύρω από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο πέρασμα για τις διεθνείς ενεργειακές ροές, ενώ τους τελευταίους μήνες η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει διαταραχθεί σημαντικά λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η νέα ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης γίνεται, επίσης, λίγες ημέρες μετά την πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών εντός επτά ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα περιόριζαν τη στρατιωτική πίεση και τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή επίσημη αμερικανική τοποθέτηση που να επιβεβαιώνει τις σημερινές ανακοινώσεις της Τεχεράνης.