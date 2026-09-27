Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απορρίπτει την ιρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και διαδικασία ώστε να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ σε επτά ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν κάλεσε χθες Σάββατο τις χώρες που ενεπλάκησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να δείξουν «αυτοσυγκράτηση» και τόνισε πως το σουλτανάτο παραμένει έτοιμο να βοηθήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης.

«Καλούμε όλα τα (...) μέρη να διευθετήσουν τις εναπομείνασες διαφορές τους ασκώντας πολιτική αυτοσυγκράτησης και πρόβλεψης, μέσω διαλόγου για να καταλήξουν σε συναινετικές πολιτικές λύσεις» ώστε να υπάρξει «διαρκής» κατανόηση «που θα είναι προς όφελος όλων», ανέφερε ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απορρίπτει την ιρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και διαδικασία ώστε να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ σε επτά ημέρες.

Η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας, από όπου διερχόταν προπολεμικά περί το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε διεθνή κλίμακα, βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου. Έκτοτε, το Ιράν διεκδικεί τον πλήρη έλεγχό του και το έχει κλείσει de facto, ενώ η Ουάσιγκτον σε αντίποινα έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

«Το Ομάν επαναβεβαιώνει εκ νέου την ακλόνητη δέσμευσή του στη συνέχιση των προσπαθειών με σκοπό να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ», είπε χθες ο Μπαντρ αλ Μπουσάιντι.

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Το Ομάν βρίσκεται απέναντι από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ και τα πλοία που προσπαθούν να παρακάμψουν τους περιορισμούς της Τεχεράνη χαράσσουν το τελευταίο διάστημα πορείες πιο κοντά στις ακτές του σουλτανάτου.