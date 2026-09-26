Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Με αλλαγές αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026 η οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία χαρακτηρίζεται και ως «13η εθνική σύνταξη», με περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους να περιλαμβάνονται στους δικαιούχους.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που εφαρμόζονταν προηγουμένως καταργούνται και το βάρος πέφτει πλέον σε τρία ειδικά κριτήρια, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την ηλικία και την απονομή της σύνταξης.

Τα τρία κριτήρια για τα 400 ευρώ

Για την καταβολή της ενίσχυσης εξετάζονται τρεις βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη αφορά όσους λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή διπλή σύνταξη. Για αυτή την κατηγορία προβλέπεται ηλικιακό όριο 65 ετών. Η δεύτερη αφορά όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας), για τους οποίους το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Κρίσιμο είναι ότι οι συγκεκριμένες ηλικίες θα πρέπει να είχαν συμπληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2025, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση τον Νοέμβριο του 2026. Το τρίτο κριτήριο αφορά τους νέους συνταξιούχους. Όσοι είχαν ήδη συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο το 2025 αλλά συνταξιοδοτήθηκαν μέσα στο 2026, προβλέπεται να λάβουν τα 400 ευρώ εφόσον έχει εκδοθεί η οριστική σύνταξή τους και καταβάλλεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Καταργούνται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση των προηγούμενων ορίων εισοδήματος και περιουσίας. Πλέον, δεν θα εξετάζονται πλέον τα προηγούμενα εισοδηματικά όρια των 25.000 ευρώ για μεμονωμένους συνταξιούχους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, ούτε τα αντίστοιχα περιουσιακά όρια των 300.000 και 400.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση θα μπορεί να καταβληθεί σε δικαιούχους που πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος και της περιουσίας τους.

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Έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων

Η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά μεγαλύτερη ενίσχυση για νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι. Για παράδειγμα, ζευγάρι συνταξιούχων άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα 35.800 ευρώ δεν θα πληρούσε το προηγούμενο εισοδηματικό κριτήριο. Με το νέο καθεστώς, εφόσον και οι δύο πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, θα λάβουν από 400 ευρώ ο καθένας, δηλαδή συνολικά 800 ευρώ.

Αντίστοιχα, συνταξιούχος άνω των 65 ετών με εισόδημα 26.640 ευρώ, ο οποίος θα έμενε εκτός με τα προηγούμενα όρια, θα μπορεί πλέον να λάβει τα 400 ευρώ.

Πότε πληρώνονται τα 400 ευρώ

Η καταβολή της ενίσχυσης αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου, με την εκτίμηση να τοποθετεί την πληρωμή στην εβδομάδα 23 έως 27 Νοεμβρίου 2026. Το ποσό των 400 ευρώ θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Όσοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο των 65 ή 60 ετών μέσα στο 2026 θα μεταφερθούν, σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο, στην πληρωμή του Νοεμβρίου 2027. Αντίστοιχα, όσοι συμπληρώσουν τις συγκεκριμένες ηλικίες το 2027 θα λάβουν την ενίσχυση το 2028.

Ποιοι άλλοι θα λάβουν την ενίσχυση

Εκτός από τους συνταξιούχους, προβλέπεται καταβολή της ενίσχυσης σε περίπου 300.000 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, δεν εφαρμόζονται ηλικιακά, εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.