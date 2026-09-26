Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 26/9 στην περιοχή των Σαγεϊκων Αχαΐας, με ένα βρέφος λίγων ημερών να εντοπίζεται νεκρό. Σύμφωνα με το Tempo24.news το νεογέννητο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οι οικείοι του ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και ιατροδικαστής, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.