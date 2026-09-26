Ο Πούτιν επιφυλακτικός για νέες συνομιλίες.

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας 14χρονος, σκοτώθηκαν την Παρασκευή από ρωσικές επιδρομές με drones στην Ουκρανία, συγκεκριμένα στο Κίεβο, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν υπό το φως της ημέρας, την ώρα που οι πολεμικές επιχειρήσεις Ρωσίας και Ουκρανίας κλιμακώνονται και οι προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων παραμένουν αβέβαιες.

Φονικά πλήγματα στο Κίεβο

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, οι επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο επτά ανθρώπων. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένας 14χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, είχε ισραηλινή υπηκοότητα. Η μητέρα του τραυματίστηκε.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 46 τραυματίες, ενώ μεταγενέστερος απολογισμός του δημάρχου του Κιέβου ανέβασε τον αριθμό στους 59.

Οι επιθέσεις έπληξαν, μεταξύ άλλων, πολυκατοικίες και κτίριο γραφείων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι χτυπήθηκε επίσης αποθήκη που χρησιμοποιούσε η McDonald’s κοντά στο Κίεβο.

Ρωσικά πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές. Στην Οδησσό ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση σε εγκαταστάσεις ταχυδρομικής εταιρείας, ενώ στη Ζαπορίζια ασθενείς απομακρύνθηκαν από νοσοκομείο που υπέστη ζημιές από drone.

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«Θα το σκεφτούμε καλά» λέει ο Πούτιν

Την ίδια ώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική άμεσης επανέναρξης των συνομιλιών με το Κίεβο. Αναφερόμενος στις μεγάλης κλίμακας ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Ρωσία στις 20 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα των ρωσικών βουλευτικών εκλογών, δήλωσε ότι οι προτάσεις για συνομιλίες βρίσκονται στο τραπέζι, αλλά η Μόσχα θα εξετάσει πώς θα αντιδράσει.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν προετοιμάζεται για πολεμική σύγκρουση με την Ευρώπη.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά της σε ρωσικό έδαφος, με βασικούς στόχους πετρελαϊκές, ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Κίεβο παρουσιάζει τις επιχειρήσεις αυτές ως προσπάθεια να περιορίσει τις δυνατότητες της Ρωσίας να χρηματοδοτεί και να υποστηρίζει στρατιωτικά τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι μιλά για συμφωνία για τους Patriot

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τού γνωστοποίησε πως έχει λάβει «οριστική απόφαση» ώστε η Ουκρανία να αποκτήσει άδειες για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια ότι η διαδικασία έχει οριστικοποιηθεί. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει ότι δεν είχε ακόμη ληφθεί τελική απόφαση, σύμφωνα με το European Pravda.