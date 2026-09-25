Ο Πούτιν υποστήριξε ότι ήταν έτοιμος για επανέναρξη των συνομιλιών, πριν τις επιθέσεις.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι παραμένουν στο τραπέζι όλες οι προτάσεις για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά πρώτα η Μόσχα θα πρέπει να «απαντήσει» στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον εκλογικών τμημάτων.

Υποστήριξε πως ήταν έτοιμος να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας, όμως η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις στη Μόσχα και έπληξε εκλογικά τμήματα.

Πούτιν για Ουκρανία: «Εκείνοι το ξεκίνησαν»

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τις προκλητικές επιθέσεις που εξαπέλυσε. «Εκείνοι το ξεκίνησαν, παντού, σε κάθε μέτωπο. Είναι παιχνίδι αυτό;», διερωτήθηκε.

«Θα πρέπει να νιώσουν τα αντίποινα της Ρωσίας και να καταλάβουν ότι καμία προκλητική ενέργεια, καμία κλιμάκωση της κατάσταση για την επίτευξη κάποιου αποτελέσματος δεν θα έχει αποτέλεσμα. Κάνουν μόνο χειρότερα τα πράγματα για τον εαυτό τους», διεμήνυσε.

Αυτές οι ενέργειες, συνέχισε, είναι πίσω από τις εκκλήσεις της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη των συνομιλιών. «Όλα είναι στο τραπέζι. Όλα είναι πιθανά», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Όμως, έπειτα από όσα έκαναν, θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά τι πρέπει να κάνουμε ως απάντηση», κατέληξε.

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Πηγή: Reuters