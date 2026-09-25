Η Δανία επαναφέρει τις εκτιμήσεις για ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία μέσα στα επόμενα χρόνια- Αναδημοσίευση από τον «Ριζοσπάστη».

Καιρό τώρα η στήλη επιμένει στον υπαρκτό κίνδυνο όχι μόνο να συνεχιστούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, αλλά και οι δυο πόλεμοι να ενοποιηθούν, με συμμετοχή και των χωρών της Ευρώπης. Αναδημοσιεύουμε από τον «Ριζοσπάστη» της Παρασκευής:

Σε μια ακόμη προειδοποίηση πως οι «υβριδικές επιθέσεις» της Ρωσίας στην Ευρώπη πρόκειται να κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες, οδηγώντας σε ενδεχόμενη επέκταση του πολέμου ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία σε ευρωπαϊκό έδαφος, προχώρησαν τα επιτελεία των ευρωπαϊκών κρατών του ΝΑΤΟ, αυτήν τη φορά από τη Δανία.

Οι «υβριδικές επιθέσεις», όπως δολιοφθορές, πτήσεις drones, παραβιάσεις εναέριων χώρων, κυβερνοεπιθέσεις κ.ά., έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη και ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται η Ρωσία πίσω από όλες ή κάποιες, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τέτοια περιστατικά ανάλογα με τις επιδιώξεις τους στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση. Αντίστοιχα, τέτοιες «υβριδικές απειλές» αξιοποιούνται και από το ρωσικό στρατόπεδο.

Χτες η δανέζικη υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών εκτίμησε ότι «τους επόμενους μήνες η Ρωσία θα εντείνει περαιτέρω τον υβριδικό πόλεμο, πραγματοποιώντας συχνότερες επιθέσεις κατά της Δύσης και του ΝΑΤΟ, με σοβαρότερες συνέπειες για τις χώρες σε σχέση με το παρελθόν», με στόχο «να διαταράξουν την καθημερινή ζωή μέσω κυβερνοεπιθέσεων και πράξεων δολιοφθοράς με «υψηλό κίνδυνο» θυμάτων».

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να διαταράξει την ευρωπαϊκή στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία ή να την εμποδίσει να φτάσει στην Ουκρανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει «χαμηλός αλλά αυξανόμενος» κίνδυνος μιας ρωσικής «περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης» εναντίον μιας γειτονικής χώρας, σε μια προσπάθεια «να ανακατευθύνει τους ευρωπαϊκούς πόρους μακριά από την υποστήριξη της Ουκρανίας και να σπείρει διχασμό εντός του ΝΑΤΟ».

Οποιαδήποτε τέτοια επίθεση θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μεμονωμένης επίθεσης με όπλα μεγάλης εμβέλειας ή μιας προβοκάτσιας με χρήση ουκρανικών drones. Σύμφωνα με τη δανέζικη υπηρεσία, παραμένει «εξαιρετικά απίθανο» η Ρωσία να εξαπολύσει μια άμεση εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά «δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Η Ρωσία βλέπει «παράθυρο ευκαιρίας» έως το 2030

Πάντως, η Ρωσία θεωρεί ότι η Ευρώπη «θα αναπτύξει σταδιακά μια αυτόνομη στρατιωτική ικανότητα η οποία, έως το 2030, θα αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη Ρωσία». Επομένως θα μπορούσε να δει τα επόμενα χρόνια ως ένα «παράθυρο ευκαιρίας», για να δράσει εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων του ΝΑΤΟ, ειδικά αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απάντηση των ΗΠΑ δεν είναι βέβαιη, σημειώνεται.

Ετσι, η υπηρεσία πληροφοριών επιβεβαίωσε την προηγούμενη εκτίμησή της ότι η Ρωσία θα μπορούσε να διεξάγει τοπικό πόλεμο με μια χώρα που συνορεύει με τη Ρωσία εντός έξι μηνών, και θα μπορούσε να αποτελέσει «αξιόπιστη απειλή» και να εμπλακεί σε πόλεμο με «αρκετές χώρες στην περιοχή της Βαλτικής» τα επόμενα δύο χρόνια.

«Μέσα σε περίπου πέντε χρόνια, η Ρωσία θα είναι έτοιμη για έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας στην ευρωπαϊκή ήπειρο», ανέφερε.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για μια ευρύτερη πολεμική σύγκρουση στην Ευρώπη, πέρα από το ουκρανικό μέτωπο, η Ουκρανία υπέγραψε ακόμη μια συμφωνία για συμπαραγωγή drones, αυτήν τη φορά με τη Φινλανδία, μετά τη συνάντηση των δυο ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Είμαστε όλοι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ»

«Είμαστε όλοι χώρες της ανατολικής πλευράς αυτές τις μέρες», δεδομένης της φύσης και του εύρους των απειλών για το ΝΑΤΟ, τόνισε χτες ο Ανώτατος Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρινκέβιτς, συμπληρώνοντας πως το ΝΑΤΟ «ενισχύει την ανταλλαγή πληροφοριών και αντίδρασης σε υβριδικές επιθέσεις».

«Είμαι βέβαιος ότι έχω τώρα την εξουσία να αναλάβω δράση για να αποτρέψω οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της συμμαχίας», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις ΗΠΑ σημείωσε ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν «κρίσιμες αλλά πιο περιορισμένες δυνατότητες» στο ΝΑΤΟ, καθώς οι Ευρωπαίοι «αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο στην υπεράσπιση της ηπείρου».

«El Mundo»: Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις με drones σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία

Την ίδια στιγμή, χτεσινό δημοσίευμα της ισπανικής «El Mundo», που επικαλείται πηγές της κυβέρνησης της Λιθουανίας και των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αναφέρει πως η Ρωσία «ετοιμάζει επιθέσεις με drones κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας».

Μάλιστα, πηγές στην κυβέρνηση της Λιθουανίας ανέφεραν ότι τα drones θα είναι κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ και θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο.

Κατά την «El Mundo», οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν κοινοποιήσει σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σχετικά με πιθανά σχέδια κλιμάκωσης της Μόσχας. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, φέρεται μετά το ταξίδι του στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου να προειδοποίησε ο ίδιος τις κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας για το ενδεχόμενο επίθεσης με drones.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο στόχος της Μόσχας δεν είναι η καταστροφή μιας μεγάλης εγκατάστασης, αλλά η πρόκληση πυρκαγιάς ή ζημιών, το προσωρινό κλείσιμο λιμανιών ή αεροδρομίων.

Ο λόγος που η Ρωσία βάζει στο στόχαστρο συγκεκριμένα την Ισπανία, τη Γαλλία ή την Ιταλία, σύμφωνα με την «El Mundo», είναι πως και στις τρεις χώρες θα πραγματοποιηθούν το 2027 βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, στις οποίες συμμετέχουν και πολιτικές δυνάμεις με «φιλορωσικές θέσεις».

Ωστόσο, ο Ιταλός υπουργός Αμυνας Γκουίντο Κροζέτο σχολίασε ότι οι πληροφορίες για επιθέσεις κατά των τριών μεσογειακών χωρών από ρωσικά drones και πλοία δεν επιβεβαιώνονται και ότι «το να ρίχνει κανείς κι άλλο λάδι στη φωτιά δεν εξυπηρετεί κανέναν».

Στο μεταξύ, χτες η Μαρίν Λεπέν, υποψήφια Πρόεδρος Γαλλίας με την «Εθνική Συσπείρωση», δήλωσε πως η Γαλλία θα πρέπει να σταματήσει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, γιατί δεν αντέχει η οικονομία της που βρίσκεται στα πρόθυρα δημοσιονομικής κρίσης, αλλά να συνεχιστεί η στρατιωτική στήριξη.

Η Λεπέν ζήτησε επίσης μετριοπάθεια ως απάντηση στην αυξανόμενη ρωσική απειλή στην Ευρώπη: «Εχω την αίσθηση ότι κάποιοι θα ήθελαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο, εγώ δεν το θέλω αυτό... Ας μην μιλάμε για αυτά τα θέματα ελαφρά τη καρδία».

Νέα περιστατικά σε Βερολίνο, Ρουμανία, Πολωνία

Στο μεταξύ, drone εντοπίστηκε την Τετάρτη το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου της πρωτεύουσας κατέγραψε τουλάχιστον 28 θεάσεις drones, τις περισσότερες σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο γερμανικό αεροδρόμιο, ανέφερε η Γερμανική Υπηρεσία Αεροπλοΐας.

Η Ρουμανία ανέφερε ότι ένα drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της και συνετρίβη κοντά στο χωριό Σουτσεάβα. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν, αλλά το drone συνετρίβη τέσσερα λεπτά αργότερα, πριν προλάβουν να εμπλακούν.

Εσπευσμένη εκκένωση συνοριακών σταθμών και άμεση κινητοποίηση πολεμικών αεροσκαφών αποφάσισε χτες η Πολωνία, καθώς νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων σφυροκόπησε τη δυτική Ουκρανία κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Την απομάκρυνση πολιτών και προσωπικού από τα σημεία ελέγχου στο Ντοροχούσκ και το Χρουμπιέσοφ (Ζόσιν) ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Ντ. Τουσκ, ενώ βρισκόταν σε συνομιλίες με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρ. Ράντεφ.

«Αυτή η κατάσταση απαιτεί να δράσουμε πολύ αποφασιστικά εδώ στην Πολωνία, να συνεργαστούμε με την Ουκρανία, αλλά και να προειδοποιήσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι οι καιροί είναι πραγματικά δύσκολοι και πρέπει να προετοιμαστούμε διεξοδικά για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες», υπογράμμισε ο Τουσκ.

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος μεταβαίνει στις ΗΠΑ

Διαφορετικό κλίμα προσπαθούν να καλλιεργήσουν οι ΗΠΑ, έχοντας το δικό τους σχέδιο για την ιμπεριαλιστική σύγκρουση με τη Ρωσία στην Ουκρανία και αντικρουόμενα συμφέροντα με τους «συμμάχους» στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο.

Μετά την προχτεσινή ανακοίνωση του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, ότι οι ΗΠΑ κάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλ. Πούτιν, να συμμετάσχει - για πρώτη φορά από το 2019 - στη Σύνοδο Κορυφής του G20 τον Δεκέμβρη στο Μαϊάμι, χτες έγινε γνωστό ότι ο Κ. Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, μεταβαίνει στις ΗΠΑ όπου θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Ντ. Τραμπ.

Οι επαφές του Ντμίτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζ. Κούσνερ στο Κρεμλίνο, στις αρχές του μήνα.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάλεσε σε πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν οι οικονομικές πιέσεις προς τη Ρωσία. «Τα έσοδα της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν στο στόχαστρο», τόνισε και υποστήριξε ότι ο περιορισμός των εσόδων της Μόσχας αποτελεί βασικό εργαλείο για να μειωθεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί και να παρατείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις, απορρίπτοντας τη διπλωματία.

Ο Ζελένσκι επέκρινε τη Γαλλία αναφορικά με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλισέρ Ουσμάνοφ, επειδή άσκησε πιέσεις στις Βρυξέλλες για την άρση των κυρώσεων εις βάρος του, στο πλαίσιο προσπάθειας για την απελευθέρωση Γάλλου υπηκόου που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία και κρατούνταν στο Αζερμπαϊτζάν.

Παράλληλα ο Ουκρανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στην παρουσία δεκάδων χιλιάδων ξένων στρατιωτών που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σταλεί να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων, μεταξύ άλλων και από τη Βόρεια Κορέα.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και ο Ινδός ομόλογός του Σ. Τζαϊσανκάρ συζήτησαν την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη τα μέτρα που θα μπορούσε να επιβάλει η Ουάσιγκτον σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με τη Ρωσία και το Ιράν, με το Νέο Δελχί να επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για τον νόμο «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026» περί κυρώσεων, που εξουσιοδοτεί τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλει, εντός 30 ημερών, δασμούς έως και 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τους πέντε μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού αργού πετρελαίου ή φυσικού αερίου.