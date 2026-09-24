Η Ρωσία υποστήριξε ότι τα πλήγματα στόχευσαν ουκρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις, κέντρα logistics και τηλεπικοινωνιών.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη (24/09) στην Ουκρανία έπειτα από ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κίεβο και το Χάρκοβο.

Στο στόχαστρο των νυκτερινών επιθέσεων βρέθηκαν κατοικημένες περιοχές, πολιτικές υποδομές, ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και ένα μαιευτήριο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανέφερε σε ανάρτησή του: «Ενώ οι άνθρωποι κοιμόντουσαν, οι εκρήξεις φώτιζαν τον ουρανό», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε εννέα κατοικίες, ταχυδρομείο, αποθήκες και δεκάδες αυτοκίνητα.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές ήταν και ένα μαιευτήριο. Οι εκρήξεις προκάλεσαν καταστροφές σε τμήμα της πρόσοψης, καθώς και σε πόρτες και παράθυρα. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι κανένας ασθενής ή εργαζόμενος στο νοσοκομείο δεν τραυματίστηκε.

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Έξι νεκροί από επίθεση σε αγρόκτημα στο Χάρκοβο

Έξι ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν από ξεχωριστή ρωσική επίθεση σε εγκατάσταση αποθήκευσης λαχανικών σε αγρόκτημα χωριού της βορειοανατολικής περιοχής του Χάρκοβο. Από το πλήγμα τραυματίστηκαν επιπλέον 12 άνθρωποι.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιήθηκαν 282 drones, καθώς και άλλοι τύποι όπλων, μεταξύ των οποίων και υπερηχητικοί και βαλλιστικοί πύραυλοι.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η ανεπαρκής πίεση προς τη Μόσχα επιτρέπει τη συνέχιση των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων και ζήτησε περισσότερα συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων.

Η Ρωσία υποστήριξε ότι τα πλήγματα στόχευσαν ουκρανικές αμυντικές εγκαταστάσεις, κέντρα logistics και τηλεπικοινωνιών, καθώς και πλοία που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό στις νότιες περιοχές.

Ρωσικά drones σε Μολδαβία και Ρουμανία

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, δήλωσε ότι τέσσερα ρωσικά drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, ενώ τουλάχιστον ένα εξερράγη. Παράλληλα, η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ένα drone συνετρίβη στο έδαφός της. Η Πολωνία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι ενεργοποίησε δύο φορές την αεροπορική της άμυνα λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.