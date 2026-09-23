Η Δανάη Μπάρκα μίλησε για την απόφασή της να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση στη Μάνη.

Μία νέα σελίδα στη ζωή της άνοιξε η Δανάη Μπάρκα, η οποία, όπως αποκάλυψε, αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά πλέον με το ξενοδοχείο που διατηρεί η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, στη Μάνη.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, μέσα από μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μίλησε για την απόφασή της και το διαφορετικό καλοκαίρι που πέρασε φέτος. Αναφέρθηκε στα «όχι» που είπε στις τηλεοπτικές προτάσεις και εστίασε στον ρόλο που έπαιξε στη ζωή της ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα και η απόφαση για το ξενοδοχείο στη Μάνη

«Είπα να πούμε λίγο για αυτό το καλοκαίρι. Ήταν συναρπαστικό. Πολύ διαφορετικό, πολύ περίεργο… Θα σας πω σε τίτλους πράγματα που νιώθω ότι μπορεί να σας κάνουν να σκεφτείτε αλλιώς, όπως εμένα. Εμείς λοιπόν όπως πολλοί μπορεί να ξέρετε έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, έχει φτιάξει η μαμά μου ένα μικρό ξενοδοχείο, πέντε σουίτες, στη Μάνη. Αυτό το έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ιδιαίτερα. Πάντα όμως έλεγα ότι είναι όνειρό μου, να ασχοληθώ με αυτό. Και από την στιγμή που η μαμά μου το έκανε με τόσο κόπο, να το τρέξω κάποια στιγμή και γιατί όχι αργότερα να φτιάξω άλλο ένα… Συζητούσαμε, το λέγαμε χρόνια…»

«Κάποια στιγμή όταν τελείωσα την δραματική σχολή είχα αποφασίσει και είχα πει στους φίλους μου από τότε ότι του χρόνου τον χειμώνα θα ασχοληθώ επίσημα με αυτό… Κανείς μας δεν ήταν από πάνω ουσιαστικά… Λέγαμε με την κολλητή μου μήπως πρέπει να πάμε εκεί να μείνουμε για έναν χρόνο, να οργανωθούμε για την επόμενη χρονιά. Τίποτα. Και μετά ήρθε η εκπομπή, και πέρασαν 5 χρόνια… Με το που τελειώνει η εκπομπή, που όπως καταλαβαίνετε ψυχολογικά ήταν μεγάλη αλλαγή, είπα στους φίλους μου ότι τώρα είναι η σωστή στιγμή. Να οργανωθούμε, να δούμε πώς, τι, γιατί. Πώς λειτουργεί, τι σημαίνει να έχεις επιχείρηση…».

«Μετά, έρχεται ο ‘Ζαμπέτας’, δηλαδή όταν τελείωσε η εκπομπή, Ιούνιο είχαμε πρεμιέρα, οπότε πάλι δεν μπορούσα να φύγω. Είπα όμως, όταν με πήραν για διάφορες προτάσεις στο θέατρο ή στην τηλεόραση, ότι θα πως σε όλα όχι και τον χειμώνα αυτό, θα επενδύσω κυρίως σε εμένα… Πιστέψτε με, η τόση έκθεση, αν δεν κάνεις ένα διάλειμμα θα σε κάνει αυτό που δεν θες να γίνεις. Οπότε λέω ότι θα πάω κάτω το χειμώνα και θα αναλάβω την επιχείρηση. Έρχεται το καλοκαίρι, ξεκινάει η παράσταση, διακοπές, γυρνάω γιατί είχαμε πάλι παράσταση. Έλα που στο ενδιάμεσο υπήρξε και ο έρωτας. Και λέω τώρα, δεν πρέπει να με αποπροσανατολίσει αυτό».

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«Είπα ότι θα το πω στο αγόρι μου, αν θες και εσύ μια χαρά. Ο Φάνης είχε το μαγαζί στη Σέριφο, οπότε Σεπτέμβρη έκλεισε και αυτό, άρα κάπως βόλευε. Κάπως έγιναν τα πράγματα ώστε να παρθεί αυτή η απόφαση και να με φέρει πιο κοντά σε κάτι που έλεγα χρόνια να κάνω. Έλα όμως που δεν είχα ιδέα τι σημαίνει αυτό.. Πώς λειτουργεί μία επιχείρηση… Είχε δημιουργηθεί όμως ένας πυρήνας, μία ομάδα από συνεργάτες που είχαμε. Θα σας πω ότι το αγόρι μου έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή την απόφαση. Στο να καταφέρω αυτό που έλεγα χρόνια… Αν δεν το ζεις καθημερινά δεν μπορείς να καταλάβεις ποτέ τις ανάγκες του, πάντα θα σου φαίνεται κάτι υπερβολικό ή πολύ μικρό».

«Ξαφνικά χτυπάει το κινητό μου και έρχεται η είδηση ότι ο Ζαμπέτας, δηλαδή η παράστασή μας, θα πάει περιοδεία. Ήταν νομίζω Γενάρης. Εμείς είχαμε ήδη κανονίσει και έναν γάμο, οπότε αντιλαμβάνεστε και πάλι έπεσαν όλοι μαζί. Αλλά και πάλι είπα όχι, εμένα η προτεραιότητά μου είναι το ξενοδοχείο και μετά θα κάνω όλα τα άλλα που έχω άλλα πέντε, έξι, δεκαπέντε, σαράντα τρία όνειρα… Αρχίζει να παίρνει μία μορφή το ξενοδοχείο, ήρθαν πάρα πολλοί φίλοι μου να βοηθήσουν, με πάρα πολλές δυσκολίες και απογοητεύσεις».

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε για τα «όχι» που είπε στην τηλεόραση και το θέατρο

«Άλλη μια νίκη μου θεωρώ ότι είναι ότι μετά από τόση έκθεση είπα ‘ναι, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτό για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια’ και δε θα χρειάζεται να εκτίθεμαι ή να κάνω μια δουλειά απλά για να την κάνω ή να μπαίνω σε μια αρένα που δεν μου άρεσε απλά για να μπω και λοιπά. Οπότε είχα διάφορες μικρές νίκες ψυχολογικά και ανθρώπινα μέσα στη χρονιά. Μαθαίνω ότι είμαι και έγκυος. Φυσικά με χαρά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε όλες τις αλλαγές, την περιοδεία που ερχόταν, ένα νέο ξεκίνημα – στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου αλλά και με το αγόρι μου πια, που έγινε τρομερός σύμμαχος σε όλο αυτό για την επιχείρησή μας, έσκασε και αυτό, το οποίο δεν ήξερα τι θα μου φέρει… Μετά ξεκινάει η περιοδεία, τρέχει την επιχείρηση η ομάδα, κυρίως το αγόρι μου. Έρχεται και ο γάμος… 27 Ιουνίου μας είπε η μία συνεργάτιδα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει».

Ο δύσκολος Αύγουστος

«Περνάει και ο Ιούλιος… Αρχίσαμε να μπαίνουμε σε μία σειρά. Έρχεται και Αύγουστος, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας μήνας δύσκολος. Με κάποια θέματα υγείας, όχι δικά μου, αλλά θέματα που μας έκαναν να είμαστε στο νοσοκομείο, μετά με θέματα άλλων δικών μας ανθρώπων σημαντικά. Και εν τέλει φτάνω μέχρι εδώ για να σας πω ότι παιδιά τα καταφέραμε. Σημαίνει ότι με τα πάνω, με τα κάτω, με τις τεράστιες αλλαγές που είχε η ζωή μας, εμένα που φοβόμουν λίγο πώς θα το πάρει ο οργανισμός μου, γιατί δεν είμαι ρομπότ. Όταν έχεις συνηθίσει να σου έρχεται το μπράβο με άλλο τρόπο και ξαφνικά το μπράβο, σου έρχεται ή από τον εαυτό σου ή από μια καθημερινότητα διαφορετική, από ένα πελάτη, τέλος πάντων, από μία επιτυχία της επιχείρησης, είναι εντελώς διαφορετικό».

«Αν με ρωτούσες πριν 4 χρόνια, να τα παρατήσω όλα, να πάω στη Μάνη και να τρέξω την επιχείρηση, δεν ξέρω αν θα έλεγα ναι, ότι μπορώ να το κάνω. Ήταν μία τόσο μεγάλη επιβράβευση. Αυτό δε σημαίνει ότι αφήνω μια δουλειά που είναι το όνειρό μου. Από 15 χρονών θέλω να είμαι ηθοποιός, να τραγουδάω. Αυτό σημαίνει όμως ότι το να κάνω έναν χρόνο ή έναν χειμώνα ή δύο ή τρεις ή πέντε ή όσους έχει ο καθένας ανάγκη και έχει την τύχη και την ευλογία να μπορεί να το κάνει και να έχει είτε μία επιχείρηση είτε οικογένεια είτε ένα αγόρι ή έναν σύμμαχο που στηρίζονται σε όλο αυτό και λέει ‘ναι, πάμε, θα τα καταφέρουμε’. Ήταν ένα καλοκαίρι αποκαλυπτικό, που είδα πώς οι άνθρωποι είναι μαγικοί όταν είναι προσαρμοστικοί…».

Κλείνοντας η Δανάη Μπάρκα θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας στους διαδικτυακούς της φίλους και όσους την παρακολουθούν μέσω των social media.

{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7688682658309688598}