Οι δηλώσεις του Στάθη Σχίζα προκάλεσαν την αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Γιώργου Λιάγκα. Η απάντηση του πρώην παίκτη του Survivor στο Instagram.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε ο Στάθης Σχίζας, σχετικά με τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, στα πλαίσια του Survivor.

Η τοποθέτησή του σχετικά με τον Φλώρο και την παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης, μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε αντικείμενο συζήτησης, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να εκφράζει ανοιχτά την αντίθετη άποψή της.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου και λίγο αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας, μέσω της εκπομπής «Το πρωινό», τοποθετήθηκε εντόνως, απέναντι στα όσα δήλωσε ο πρώην παίκτης του ριάλιτι.

Το απόγευμα της ίδια μέρας, ο Στάθης Σχίζας έδωσε τη δική του απάντηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η δήλωση του Στάθη Σχίζα στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day»

«Σαφώς, πολύ λυπηρό αυτό που έπαθε και ούτε στον εχθρό μας, αλλά με το τόσο μένος απέναντι στην παραγωγή δεν νομίζω ότι θα βγει και κάτι. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το πω λίγο λαϊκά ‘χέρι που σε έχει ταΐσει, δεν πρέπει να το δαγκώνεις’ και νομίζω ότι έχουμε βγάλει όλοι πάρα πολλά χρήματα από το Survivor και γενικά από τα τηλεοπτικά παιχνίδια που κάνει η συγκεκριμένη παραγωγή… Οπότε, δεν νομίζω ότι πρέπει… Είδα και κάποιες άλλες δηλώσεις που έπεσαν πάρα πολύ πάνω στην εταιρεία. Δεν υπάρχει λόγος», δήλωσε ο Στάθης Σχίζας στην κάμερα της εκπομπής.

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Η απάντηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Με τη σειρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, θέλησε να τοποθετηθεί, λέγοντας: «Νομίζω, ο Στάθης δεν έχει αντιληφθεί τι έχει πάθει ο Σταύρος, δεν μιλάμε για μία θλάση, μιλάμε για μία άλλη ζωή… Το ότι ξεκινάει έτσι τη δήλωσή του, δεν του δίνει το δικαίωμα να μιλήσει έτσι, όντως το είπε ότι στενοχωριέται για το παιδί, να μην συμβεί ούτε στον εχθρό του, αλλά μετά η τοποθέτησή του, συγγνώμη που θα το πω, είναι απαράδεκτη. Δεν τον ξέρω προσωπικά, τον ξέρω τηλεοπτικά τον Στάθη Σχίζα, αλλά μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ότι η ζωή αυτού του παιδιού άλλαξε για πάντα. Το ότι μπορεί αυτό το παιδί να βρει την ευκαιρία, να προχωρήσει τη ζωή του, αυτό είναι κάτι άλλο, γιατί μέσα από τις δυσκολίες μαθαίνουμε να είμαστε πιο δυνατοί. Αλλά δεν το παίρνεις ελαφρά να πεις ότι ‘το χέρι που σε ταΐζει, δεν το δαγκώνεις’. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση… Εδώ ο ίδιος ο Λιάνος, που αν κάποιος πρέπει να προστατεύσει τη φήμη της παραγωγής και του Ατζούν είναι ο βασικός παρουσιαστής, είπε ότι δεν θέλει να το σχολιάσει γιατί καταλαβαίνει τη δύσκολη θέση του Σταύρου και της οικογένειάς του. Και ο Σχίζας που απλά κέρδισε ένα παιχνίδι παίρνει τέτοια θέση; Εγώ είμαι σίγουρη, ότι βλέποντάς το ίσως να καταλάβει καλύτερα τι είπε και να επανέλθει».

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε σε έντονο ύφος απέναντι στις δηλώσεις του Στάθη Σχίζα και σύμφωνα με τον πρώην παίκτη του ριάλιτι, χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπό του.

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Η απάντηση του Στάθη Σχίζα στα social media

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Στάθης Σχίζα έδωσε τη δική του απάντηση μέσω ανάρτησής του στα social media.

Αναφερόμενος στον σχολιασμό της Σταματίνας Τσιμτσιλή, έγραψε αρχικά:

«Πολύ καλά έκανε η Σταμτίνα Τσιμτσιλή και διαφώνησε μαζί μου, έχοντας κινηθεί καθαρά σε δημοσιογραφικό πλαίσιο, αν και είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που προβλήθηκε μονταρισμένο. Η φράση ‘χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις’ αναφερόταν σε όλους τους πρώην παίκτες που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα και ‘δικάζουν’ την παραγωγή, δεν απευθυνόταν προσωπικά στον Σταύρο Φλώρο. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θα πήγαιναν ξανά να παίξουν στο Survivor».

Για τον Γιώργο Λιάγκα, έγραψε:

«Βγήκε ο Λιάγκας και έδωσε μία παράσταση αρχαίας τραγωδίας, ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία τον πόνο του Σταύρου Φλώρου, λέγοντας μάλιστα ότι είναι φίλος του, για να κάνει νούμερα τηλεθέασης, όπως έχει κάνει με πάρα πολλές υποθέσεις στο παρελθόν. Προβάλλοντας μάλιστα με σαδιστικό τρόπο, μία πολύ σκληρή φωτογραφία από τον τραυματισμό του Σταύρου, για να σοκάρει το τηλεοπτικό κοινό κατά την προσφιλή του συνήθεια. Με αποκάλεσε ηλί*** και μετά ζήτησε συγγνώμη για να είναι καλυμμένος, αλλά αυτό δεν αναιρεί τον χαρακτηρισμό του. Και ο φονιάς ζητάει συγγνώμη μετά, αλλά το θύμα δεν γυρίζει πίσω. Όλος ο τηλεοπτικός του λόγος εξάλλου είναι μία υποκρισία».

«Στα συμβόλαια που υπογράφουμε αναφέρεται ρητά πως ό,τι και να μας συμβεί είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Προφανώς όμως και εγώ θα είχα κινηθεί νομικά αν ήμουν στη θέση του Σταύρου. Εξακολουθώ να είμαι με το μέρος του Σταύρου Φλώρου. Όταν είχα μιλήσει στον Νίκο Ευαγγελάτο, ο Σταύρος Φλώρος φωτογραφιζόταν αγκαλιά με τον Ατζούν, δεν είχε καταθέσει αυτή την αγωγή».

Ο τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου

Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε στον Άγιο Δομίνικο στα πλαίσια του Survivor, την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα κάνοντας ψαροντούφεκο.

Μαζί του βρισκόταν ο συμπαίκτης του Γιάννης Μαλλιαρός. Οι δύο φορούσαν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ωστόσο ένα ταχύπλοο χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του και τον σοβαρό τραυματισμό του άλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σταύρος Φλώρος παρέμεινε στο Μαϊάμι για μεγάλο χρονικό διάστημα πραγματοποιώντας της απαιτούμενες χειρουργικές επεμβάσεις. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, έγινε γνωστή η είδηση ότι ο 22χρονος κατέθεσε αγωγή ενάντια της παραγωγής.