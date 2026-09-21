Μία διαφορετική έναρξη για το Happy Day.

Για 14η χρονιά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και το Happy Day, επέστρεψαν στον Alpha, για ακόμη μία τηλεοπτική χρονιά.

Η φετινή έναρξη της εκπομπής ήταν αρκετά εφάνταστη, με την οικοδέσποινα και όλη την ομάδα της εκπομπής, να μετατρέπονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης σε ηλικιωμένοι.

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εμφανίστηκε στη συνέχεια λέγοντας στους τηλεθεατές της: «Εδώ θα γυρνάμε, εδώ θα είμαστε. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως. Θα προσπαθούμε να είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά. Έτσι είναι περνάνε τα χρόνια. Πάντα είναι το ίδιο καρδιοχτύπι. Αλήθεια σας λέω, όταν χτύπησε το ξυπνητήρι είπα ξεκινά το Happy Day. Πάντα θα έχουμε αυτή την ωρία διάθεση. Επειδή έχουμε γυρίσει από πολύ νωρίς, μας φαίνεται ότι πέρασε πολύς καιρός. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Έχω εδώ και την μανούλα μου, το γούρι μου. Έχω την πιο ωραία παρέα και είμαι τόσο χαρούμενη γι’ αυτό».

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