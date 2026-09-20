Το ιστορικό της τιμής του κτήματος αφηγείται μια εντυπωσιακή ιστορία για την αγορά πολυτελών ακινήτων στο Μαλιμπού.

Το πρώην κτήμα του Τζόνι Κάρσον στο Μαλιμπού είχε μια εντυπωσιακή διαδρομή στην αγορά πολυτελών ακινήτων, μεταβαίνοντας από μια αγορά ύψους περίπου 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων τη δεκαετία του 1980, σε μια αρχική τιμή πώλησης 81,5 εκατομμυρίων δολαρίων δεκαετίες αργότερα, πριν τελικά αλλάξει χέρια για 40 εκατομμύρια δολάρια.

Τα στοιχεία και το ιστορικό του ακινήτου δημοσιεύτηκαν από το Mansion Global, το οποίο επικαλείται τα επίσημα αρχεία ιδιοκτησίας. Ο αείμνηστος παρουσιαστής της εκπομπής «Tonight Show» αγόρασε το κτήμα στο Πόιντ Ντιούμ το 1984 για περίπου 9,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Ο Κάρσον είχε στην κατοχή του το ακίνητο για περισσότερες από δύο δεκαετίες και συνέχισε να ζει εκεί μέχρι τον θάνατό του το 2005, σε ηλικία 79 ετών. Το ακίνητο στο Μαλιμπού κατασκευάστηκε το 1978 από τον αρχιτέκτονα Εντ Νάιλς και εκτείνεται σε λίγο περισσότερο από 16 στρέμματα με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Στο επίκεντρο του συγκροτήματος βρίσκεται μια μοντέρνα κατοικία 658 τετραγωνικών μέτρων, η οποία διαθέτει ένα βυθισμένο τζάκι από χαλκό και γυαλί, αίθουσα προβολών, κελάρι κρασιών και έναν εσωτερικό βοτανικό κήπο κάτω από μια γυάλινη οροφή ύψους 9 μέτρων. Το κτήμα περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένους εξωτερικούς χώρους, πισίνα, καταρράκτες, λίμνη με ψάρια κοϊ και ένα βυθισμένο γήπεδο τένις.

Η οικία του Κάρσον σε αγγελία έναντι... 81,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Μετά τον θάνατο του Κάρσον, το ακίνητο περιήλθε στη χήρα του, Αλέξις. Το 2007, η ίδια πούλησε την κατοικία και τα γειτονικά οικόπεδα στον μεγιστάνα της μόδας και παραγωγό ταινιών Σίντνεϊ Κίμελ και τη σύζυγό του, Κάρολαϊν. Οι Los Angeles Times ανέφεραν ότι η συναλλαγή ανήλθε σε περίπου 46 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μεταγενέστερα δημοσιεύματα επικαλέστηκαν αρχεία ιδιοκτησίας που τοποθετούσαν το ποσό στα 36,5 εκατομμύρια δολάρια, αποτυπώνοντας τις διαφορές στον τρόπο αναφοράς της συμφωνίας.

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Μία δεκαετία αργότερα, το ζεύγος Κίμελ διέθεσε το συγκρότημα προς πώληση έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 81,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η τιμή αυτή ήταν σχεδόν εννιαπλάσια από εκείνη που είχε καταβάλει ο Κάρσον για το κτήμα το 1984. Το ακίνητο προσέφερε πολύ περισσότερα από την κύρια κατοικία. Ένας ανεξάρτητος ξενώνας στεγαζόταν στην όμορη έκταση, ενώ η περιοχή του τένις περιελάμβανε περίπτερο με πρόσθετες εγκαταστάσεις. Η παραθαλάσσια τοποθεσία του και η σύνδεσή του με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης ενίσχυαν την ελκυστικότητά του. Ωστόσο, η τιμή των 81,5 εκατομμυρίων δολαρίων δεν μεταφράστηκε σε αμεση πώληση.

Η μείωση της τιμής δεν αρκούσε για να βρεθεί αγοραστής

Έως τον Αύγουστο του 2018, η τιμή πώλησης είχε μειωθεί στα 65,2 εκατομμύρια δολάρια - μια μείωση της τάξεως του 20% σε σύγκριση με την αρχική τιμή. Ακόμη και σε αυτή τη χαμηλότερη τιμή, το κτήμα παρέμενε στα ζητούμενα. Η τελική πώληση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2019, όταν το συγκρότημα άλλαξε χέρια για 40 εκατομμύρια δολάρια. Το Mansion Global ανέφερε ότι η τιμή της κύριας κατοικίας αντιστοιχούσε σε 25,9 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα δύο γειτονικά οικόπεδα πωλήθηκαν μαζί προς 14,1 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό αντιπροσώπευε μείωση περίπου 51% από την αρχική τιμή των 81,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία παρέμενε πάνω από την τιμή που αναφέρθηκε από το Mansion Global για την εξαγορά του ζεύγους Κίμελ το 2007, αλλά ήταν πολύ χαμηλότερη από τη φιλόδοξη τιμή που συνδεόταν με το ακίνητο όταν επέστρεψε στην αγορά το 2017. Η ταυτότητα του αγοραστή δεν έγινε γνωστή στο δημοσίευμα του 2019, με το Mansion Global να σημειώνει ότι το ακίνητο αποκτήθηκε μέσω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (LLC). Μεταγενέστερο ρεπορτάζ ταυτοποίησε τον επενδυτή Ριάζ Βαλανί και τη σύζυγό του, Ογκούστα Τίγκρετ, ως τους αγοραστές σε μια εξωχρηματιστηριακή/ιδιωτική συναλλαγή ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ιστορικό της τιμής του κτήματος αφηγείται τελικά μια εντυπωσιακή ιστορία για την αγορά πολυτελών ακινήτων στο Μαλιμπού: Η αγορά των περίπου 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Κάρσον το 1984 μετατράπηκε σε μια συναλλαγή της τάξεως των 46 εκατομμυρίων δολαρίων το 2007, σε μια αρχική τιμή 81,5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017 και, μετά από μια σημαντική πτώση, σε μια πώληση 40 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019. Το ακίνητο έχει έκτοτε επιστρέψει στην αγορά, με την τιμή πώλησης να αναφέρεται στα 110 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

Πηγή: Times of India