Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών περί παρέμβασης για αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για «απίστευτη ψευτιά».

Όπως υποστηρίζει, κανένας νυν ή πρώην κυβερνητικός παράγοντας ή υπουργός δεν επικοινώνησε με το νοσοκομείο «Ελπίς» για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ ζητά από τις ανακριτικές αρχές να διερευνήσουν τις σχετικές τηλεφωνικές επικοινωνίες ώστε, όπως αναφέρει, να μην υπάρξει χώρος για «συνωμοσιολογικές θεωρίες».

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«Αναγκάζομαι να διαψεύσω μία ακόμη απίστευτη ψευτιά που διακινείται εσχάτως, αλλά που αν την αφήσουμε να σέρνεται θα τρελάνουν τον κόσμο όπως έκαναν με τα ξυλόλια. Κανένας νυν ή πρώην Κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην Υπουργός ή γενικά οποιοσδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το Νοσοκομείο «Ελπίς» για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον Διοικητή του Νοσοκομείου ο οποίος το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Φυσικά καλώ τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του Διοικητού του Νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑΒ τον Μαζωνάκη και που τελικά υπέγραψαν το Πιστοποιητικό Θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματα τους ώστε να μήν αφήσουμε χώρο στις συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν πάλι ξανά την Ελλάδα, όπως τότε με τις θεωρίες της συγκάλυψης με το δυστύχημα των Τεμπών. Φτάνει πια με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες» ανέφερε.