«Έχω γράψει κι εγώ πολλά τραγούδια, αλλά αυτό το τραγούδι, επειδή ξέρω ότι ήταν το αγαπημένο του θα το πω…»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Γιάννη Πάριου στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου.

Ο μεγάλος ερμηνευτής αναφέρθηκε επί σκηνής στον Γιώργο Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας στο κοινό την άγνωστη ιστορία πίσω από το αγαπημένο τραγούδι «Ποτέ ποτέ».

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Πάριος, το κομμάτι προοριζόταν αρχικά για τον Μαζωνάκη, όμως λόγω καθυστέρησης στην ηχογράφηση, συμπεριλήφθηκε πρώτα στον δικό του δίσκο. Όταν στη συνέχεια ο Γιώργος Μαζωνάκης το άκουσε και εξέφρασε την επιθυμία να το τραγουδήσει, ο Πάριος του έδωσε με χαρά τη συγκατάθεσή του.

«Επειδή τον γνώριζα, ήταν ένα υπέροχο, τίμιο παιδί. Είναι πιο σπουδαίο να εκτιμάς έναν άνθρωπο, πάρα να τον αγαπάς», ανέφερε αρχικά ο κορυφαίος ερμηνευτής.

«Αυτόν τον άνθρωπο τον εκτιμούσα, γιατί ήταν ταλαιπωρημένος πολύ. Μου είχε πει "γράψε μου ένα τραγούδι Γιάννη". "Θα σου γράψω" του λέω. Κάποιος κοινός μας φίλος, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μου το ζήτησε και του λέω "θα του γράψω". Του γράφω. Του λέει (ο κοινός φίλος) "σου έχει γράψει ο Γιάννης ένα τραγούδι". Λέει "το περιμένω να το ακούσω". Επειδή είχε και άλλα στο μυαλό του, το ξέχασε. Ε, τι να κάνω κι εγώ, το έβαλα στον δικό μου δίσκο. Όταν πέρασε ο καιρός, το ακούει από μένα και λέει στον φίλο μου, τον κοινό μας φίλο, τον Σάββα "Πες στον Γιάννη ότι θέλω να το ξαναπω εγώ". Του είπα "για σένα ήταν αυτό το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι που ζήταγες". Και όταν με ρώτησε ο Σάββας του είπα "Να το πει ολόκληρο"».

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«Έχω γράψει κι εγώ πολλά τραγούδια, αλλά αυτό το τραγούδι, επειδή ξέρω ότι ήταν το αγαπημένο του θα το πω…», σημείωσε ο Γιάννης Πάριος.

{https://www.tiktok.com/@westradio24/video/7687362043287997718?is_from_webapp=1&sender_device=pc}